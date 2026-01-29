Beim letzten Auftritt in Stuttgart mussten die Young Boys untendurch. Am Donnerstag wollen es die Berner um Captain Loris Benito besser machen Keystone

Für die Young Boys steht am Donnerstag das letzte Spiel in der Ligaphase der Europa League an. Beim Gastspiel in Stuttgart können die Berner den Einzug in die K.o.-Phase aus eigener Kraft schaffen.

Keystone-SDA SDA

Die Form spricht klar für die gastgebenden Schwaben. In der Liga ist das Team von Trainer Sebastian Hoeness seit Anfang Dezember ungeschlagen und hat auf Platz 5 die Champions-League-Ränge im Visier. In der Europa League hat Stuttgart den Vorstoss in die K.o.-Phase vorzeitig geschafft – trotz drei Niederlagen, unter anderem in Basel. Das Weiterkommen hat sich der VfB vor allem dank starker Leistungen vor Heimpublikum mit drei Siegen aus drei Spielen gesichert.

Das Tief und die schlechten Erinnerungen

Es deutet wenig darauf hin, dass sich an der makellosen Heimbilanz der Stuttgarter am Donnerstag etwas ändern wird. Die Young Boys finden auch im neuen Jahr nicht aus dem Tief. Das 1:4 am Wochenende bei Kantonsrivale Thun war die wettbewerbsübergreifend fünfte Niederlage am Stück. Dass ausgerechnet bei den heim- wie formstarken Schwaben der Turnaround gelingt, darf zumindest bezweifelt werden.

Auch ein Blick in die Statistik dürfte den Bernern wenig Mut machen. Von 16 Gastspielen in Deutschland konnten sie lediglich zwei gewinnen. Die letzte Reise zum nördlichen Nachbarn bescherte YB vor etwas mehr als einem Jahr eine deutliche Niederlage. Trotz früher Führung unterlag man 1:5 – in Stuttgart. Mit der Mannschaft von damals hat die heutige Equipe von YB jedoch nicht mehr viel gemein. Von den Spielern aus der Startelf aus dem Dezember 2024 sind nur noch vier in Bern.

Siegen oder rechnen

So schlecht die Vorzeichen auf ein Erfolgserlebnis in Stuttgart auch stehen – die Young Boys haben ihr Schicksal, also den Einzug in die K.o.-Phase, in den eigenen Füssen. Mit einem Sieg steht das Team von Trainer Gerardo Seoane sicher in den 1/16-Finals der Europa League.

Bei einem Punktgewinn oder einer Niederlage sind die im 23. Rang klassierten Berner von den Resultaten auf den anderen Plätzen abhängig. Der Vorsprung auf Ludogorez Rasgrad auf dem nicht mehr für die K.o-Phase berechtigenden 25. Platz beträgt lediglich zwei Punkte, dahinter folgt ein Quintett mit je drei Punkten Rückstand auf YB.