YBs Spielerinnen bescheren ihrem Coach Imke Wübbenhorst eine perfekte Rückkehr auf die Trainerbank nach 14 Wochen Mutterschaftsurlaub. Sie sichern sich in der Super League den Qualifikationssieg.

Die Young Boys entschieden den Dreikampf um den Qualifikationssieg in der 18. und letzten Runde von der schlechtesten Position aus für sich. Während YB, deren 36-jährige deutsche Trainerin vor dreieinhalb Monaten den Buben Bendt zur Welt gebracht hatte, durch ein Tor von Noa Schärz eine Viertelstunde vor Schluss gewann, trennten sich der bisherige Leader FC Basel und Servette Chênois 0:0. Dadurch zog YB an beiden Teams vorbei und hat einen Europacup-Platz für nächste Saison auf sicher.

Weiter geht es in der Women's Super League in drei Wochen mit den Viertelfinals. Nach dem Cupfinal am kommenden Wochenende zwischen Basel und Zürich sowie der Länderspiel-Pause werden in Hin- und Rückspielen die Halbfinalisten ermittelt. Es kommt dabei zu folgenden Begegnungen: Luzern – YB, Aarau – Basel, Grasshoppers – Servette Chênois und Zürich – St. Gallen.