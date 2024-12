Sandro Lauper wird nach dem 1:0 von seinen Teamkollegen geherzt Keystone

Die Young Boys qualifizieren sich im Schweizer Cup beim unterklassigen FC Schaffhausen nicht ohne Mühe für die Viertelfinals. Lugano gewinnt in Yverdon mit 2:0.

Weiterkommen ist alles, darf sich YB nach dem 1:0 in Schaffhausen sagen. Die Berner traten vor etwas mehr als 4500 Zuschauer gegen den finanziell arg gebeutelten Vorletzten der Challenge League nicht souverän auf. Eine gute Phase des Favoriten nach Ablauf der ersten halben Stunde mit dem Treffer von Sandro Lauper, der kurz nach einem Lattenschuss von Cedric Itten aus rund 25 Metern via Innenpfosten traf, entschied die Partie.

Den Erfolg hielt YB-Goalie Marvin Keller fest, der in seinem ersten Einsatz seit einem Monat, beeindruckte. Der Ersatz für David von Ballmoos war vor und nach dem Platzverweis von Mohamed Ali Camara (67.) mit Paraden entscheidend. Die wegen eines Griffs an den Hals von Gegenspieler Ben Schläppi kassierte Rote Karte des als Captain aufgelaufenen Berner Innenverteidigers, blieb ohne Konsequenzen. Auf der Gegenseite machten Marc Giger (80.) und Schläppi (81.) den nummerischen Vorteil mit ihren Platzverweisen bald zunichte.

YB kam in Schaffhausen zu einer Saisonpremiere. Zum ersten Mal gewann die Mannschaft von Joël Magnin zwei nationale Spiele in Folge. Am Sonntag hatte sie in der Super League daheim St. Gallen bezwungen, am Samstag gastiert sie beim FC Sion.

Lugano setzt seine Serie fort

Die Cup-Spezialisten vom FC Lugano, die zuletzt dreimal in Folge im Final standen, mussten in Yverdon bis in die Schlussviertelstunde warten, ehe ihre Treffer fielen. Mahmoud lenkte fünf Minuten nach seiner Einwechslung eine Hereingabe von Mattia Zanotti ins Tor (76.). Zanotti war kurz darauf mit einem Solo und einem abgefälschten Schuss für das 2:0 verantwortlich.

Vor dem 0:1 hatte auch Yverdon seine Chancen gehabt, etwa als Mauro Rodrigues in der 50. Minute aus guter Position nur den Pfosten traf. Erst in der Schlussphase spielte Lugano, in der Super League zwölf Punkte vor den Waadtländern klassiert, seine grössere Qualität aus und blieb ein 18. Mal in einer K.o.-Runde im Cup (exklusive Finals) unbezwungen.

Telegramme:

Schaffhausen – Young Boys 0:1 (0:1). – 4539 Zuschauer. – SR Horisberger. – Tor: 35. Lauper 0:1. – Bemerkungen: 35. Lattenschuss von Itten (Young Boys). 67. Rote Karte gegen Camara (Young Boys). 79. Rote Karte gegen Giger (Schaffhausen). 81. Gelb-Rote Karte gegen Schläppi (Schaffhausen). 93. Lattenschuss von Monteiro (Young Boys).

Yverdon – Lugano 0:2 (0:0). – SR Cibelli. – Tore: 76. Mahmoud 0:1. 83. Zanotti 0:2. – Bemerkungen: 93. Rote Karte gegen Diop (Yverdon).

