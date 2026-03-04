Die Trainer Mario Frick (rechts) Gerardo Seoane blicken einem weiteren Duell entgegen Keystone

Noch sechs Runden sind zu spielen, bevor die Super-League-Tabelle in eine Meister- und eine Abstiegsrunde geteilt wird. Die beiden Teams am Strich, YB und Luzern, treffen am Mittwoch aufeinander.

Seit der Einführung der Super League im Jahr 2003 haben die Young Boys nur eine Saison ohne Teilnahme am Europacup respektive an der Europacup-Qualifikation bestritten. Um ein ähnliches Schicksal wie in der Spielzeit 2012/13 zu vermeiden, als sie die Meisterschaft auf dem enttäuschenden 7. Platz abschlossen, benötigen die Berner nun einen starken Schlussspurt.

Um sich in dieser Saison die Europacup-Teilnahme aus eigener Kraft zu sichern, ist ein Platz unter den ersten drei notwendig. Nur wenn das derzeit zweitplatzierte St. Gallen den Cup gewinnt und gleichzeitig in den Top 3 bleibt, würde auch Rang 4 für eine internationale Teilnahme genügen.

Zunächst gilt es jedoch, die Qualifikation für die Meisterrunde zu sichern. In dieser Hinsicht kann das von Gerardo Seoane trainierte YB am Mittwoch einen entscheidenden Schritt machen. Mit einem Sieg in Luzern würden die Berner den derzeit ersten Verfolger auf neun Punkte distanzieren. Bei dann noch fünf ausstehenden Partien bis zur Tabellenteilung wäre dies wohl ein entscheidender Vorsprung.

Auf der anderen Seite könnte die Mannschaft von Trainer Mario Frick mit einem Erfolg neue Spannung in den Strichkampf bringen. Die Innerschweizer wurden am Wochenende nach drei Siegen in Serie vom souveränen Leader aus Thun gestoppt (1:2), während YB beim 3:0-Heimsieg gegen den FCZ ein Lebenszeichen sendete.

Die Zürcher empfangen am Mittwoch das einen Punkt hinter ihnen liegende Lausanne-Sport. Wollen beide Teams ihre kleine Chance auf den Einzug in die obere Tabellenhälfte wahren, sind drei Punkte Pflicht.

Im Tessin treffen derweil zwei Teams aufeinander, die berechtigte Europacup-Hoffnungen hegen dürfen. Lugano, derzeit auf Platz 3, empfängt das fünftklassierte Sion. Mit einem Auswärtssieg könnten die Walliser den Rückstand auf die Tessiner auf zwei Punkte verkürzen.