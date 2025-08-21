Mit den Young Boys, Servette und Lausanne-Sport kämpfen am Donnerstagabend drei Schweizer Klubs um den Einzug in die Ligaphase des Europacups.
Mit YB greift der letzte von fünf Super-League-Klubs ins Europacup-Geschehen ein. Die Berner treffen im Playoff-Duell für die Teilnahme an der Europa League zunächst auswärts auf Slovan Bratislava (20.15 Uhr).
Der slowakische Rekordmeister schied in der Qualifikation für die Champions League gegen den kasachischen Meister Kairat Almaty aus. Das Rückspiel zwischen YB und Slovan Bratislava findet am Donnerstag, 28. August, im Wankdorf statt. Der Verlierer des Duells bestreitet die Ligaphase in der Conference League.
Sehr schwierig kündet sich im Playoff für die Conference League die Aufgabe für Servette und Lausanne-Sport an. Der letztjährige Super-League-Zweite aus Genf, der in der Qualifikation zur Champions League an Viktoria Pilsen und in derjenigen zur Europa League an Utrecht gescheitert ist, trifft auswärts im polnischen Krakau auf Schachtar Donezk, den letztjährigen Dritten der ukrainischen Meisterschaft (20.00 Uhr). Lausanne-Sport empfängt zuhause um 20.15 Uhr als klarer Aussenseiter Besiktas Istanbul.