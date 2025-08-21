  1. Privatkunden
Europacup YB und Servette zunächst auswärts, Lausanne vor Heimpublikum

SDA

21.8.2025 - 04:30

Von der Cup- auf die Europacup-Bühne: YB ist am Donnerstag in der Slowakei gefordert
Keystone
Keystone

Mit den Young Boys, Servette und Lausanne-Sport kämpfen am Donnerstagabend drei Schweizer Klubs um den Einzug in die Ligaphase des Europacups.

Keystone-SDA

21.08.2025, 04:30

Mit YB greift der letzte von fünf Super-League-Klubs ins Europacup-Geschehen ein. Die Berner treffen im Playoff-Duell für die Teilnahme an der Europa League zunächst auswärts auf Slovan Bratislava (20.15 Uhr).

Der slowakische Rekordmeister schied in der Qualifikation für die Champions League gegen den kasachischen Meister Kairat Almaty aus. Das Rückspiel zwischen YB und Slovan Bratislava findet am Donnerstag, 28. August, im Wankdorf statt. Der Verlierer des Duells bestreitet die Ligaphase in der Conference League.

Sehr schwierig kündet sich im Playoff für die Conference League die Aufgabe für Servette und Lausanne-Sport an. Der letztjährige Super-League-Zweite aus Genf, der in der Qualifikation zur Champions League an Viktoria Pilsen und in derjenigen zur Europa League an Utrecht gescheitert ist, trifft auswärts im polnischen Krakau auf Schachtar Donezk, den letztjährigen Dritten der ukrainischen Meisterschaft (20.00 Uhr). Lausanne-Sport empfängt zuhause um 20.15 Uhr als klarer Aussenseiter Besiktas Istanbul.

Shaqiri teilt nach Platzverweis gegen Magnin aus – und erhält klare Antwort
«Entschuldigt sich die SBB dafür, dass der Zug fährt?»
Muss Trump her, um den Sozialisten Mamdani zu verhindern?

Schmid: «Es wäre mehr drin gelegen»

20.08.2025

Schmid: «Es wäre mehr drin gelegen»

20.08.2025

Shaqiris Seitenhieb in Richtung Magnin nach dem Playoff-Hinspiel

Shaqiris Seitenhieb in Richtung Magnin nach dem Playoff-Hinspiel

Xherdan Shaqiri nimmt FCB-Trainer Ludovic Magnin nach dem 1:1-Remis im Playoff-Hinspiel gegen Kopenhagen in die Pflicht.

20.08.2025

Magnin über Shaqiri-Kritik: «Das nehm ich auf meine Kappe»

20.08.2025

Magnin über Shaqiri-Kritik: «Das nehm ich auf meine Kappe»

20.08.2025

Schmid: «Es wäre mehr drin gelegen»

Schmid: «Es wäre mehr drin gelegen»

Shaqiris Seitenhieb in Richtung Magnin nach dem Playoff-Hinspiel

Shaqiris Seitenhieb in Richtung Magnin nach dem Playoff-Hinspiel

Magnin über Shaqiri-Kritik: «Das nehm ich auf meine Kappe»

Magnin über Shaqiri-Kritik: «Das nehm ich auf meine Kappe»

Champions League. Basler regen sich über Eigenfehler auf

Champions LeagueBasler regen sich über Eigenfehler auf

Urs Fischers Co-Trainer verrät. «Im Herbst gibt's sicher Vereine, die nervös werden – wir wären bereit»

Urs Fischers Co-Trainer verrät«Im Herbst gibt's sicher Vereine, die nervös werden – wir wären bereit»

Champions-League-Quali. Der FC Basel steht vor kniffliger Aufgabe – der Direktvergleich mit Kopenhagen

Champions-League-QualiDer FC Basel steht vor kniffliger Aufgabe – der Direktvergleich mit Kopenhagen