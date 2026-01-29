  1. Privatkunden
Kontinentaler Cup YB verliert und scheidet aus der Europa League aus

SDA

29.1.2026 - 23:03

Die Young Boys verlieren gegen Stuttgart 2:3
Die Young Boys verlieren gegen Stuttgart 2:3
Keystone

Zwei Traumtore reichen YB nicht, um den Verbleib in der Europa League zu sichern. Nach einer Startphase zum Vergessen kämpfen sich die Berner zurück ins Spiel, verlieren gegen Stuttgart aber 2:3.

Keystone-SDA

29.01.2026, 23:03

Am letzten Spieltag der Gruppenphase war die Ausgangslage klar gewesen: Nur mit einem Sieg würden die Berner die Qualifikation für die Playoffs aus eigenen Kräften realisieren. Trotz einem grossen Kampf gelang es dem Team von Trainer Gerardo Seoane nicht, drei Punkte zu holen – dem VfB Stuttgart unterlagen die Berner wegen eines Last-Minute-Treffers 2:3.

Doch eigentlich schien ein Sieg für YB bereits nach sieben Minuten in weite Ferne gerückt zu sein. Stuttgart traf in der 6. Minute mit der ersten Torchance zum 1:0 und doppelte nicht einmal 60 Sekunden später mit der zweiten Möglichkeit nach.

Entgegen dem Spielverlauf verkürzte YB dank Armin Gigovic nur drei Minuten vor dem Pausenpfiff. Er traf aus rund 16 Metern perfekt ins obere linke Eck. Das Momentum, es kippte auf die Seite des Teams von Gerardo Seoane. Die Berner kamen stark aus der Kabine zurück, Stuttgart hingegen agierte nicht mehr so drückend wie noch in den ersten 45 Minuten.

Der Ausgleich von YB war die logische Konsequenz. Doch auch dieses Traumtor – Sandro Lauper traf in der 57. Minute per Volley – sollte den Bernern nicht helfen.

Auf bitterste Art und Weise, nach diversen Topchancen, unter anderem durch Sergio Cordova, kassierten die Berner in der 90. Spielminute das 2:3. Drei Minuten später, als der Schlusspfiff ertönte, war das Ausscheiden der Young Boys aus der Europa League besiegelt.

Telegramm:

VfB Stuttgart – Young Boys 3:2 (2:0)

SR Rojas (ESP). – Tore: 6. Undav 1:0. 7. Demirovic 2:0. 42. Gigovic 2:1. 57. Lauper 2:2. 90. Andrés 3:2.

Stuttgart: Bredlow; Assignon (88. Vagnoman), Jeltsch, Chabot (68. Hendriks), Mittelstädt; Chema Andrés, Stiller (68. Karazor); Bouanani, Undav (68. El Khannouss), Führich (68. Leweling); Demirovic.

Young Boys: Keller; Janko, Wüthrich, Lauper, Benito; Gigovic (78. Pech), Fernandes; Fassnacht (78. Males), Sanches, Monteiro (78. Virginius); Bedia (63. Cordova).

Bemerkungen: 31. Pfostenschuss Jeltsch. Verwarnung: 40. Monteiro.

Ein Sieg hätte gereicht für die K.o.-Phase, aber die Basler treffen das Tor nicht

