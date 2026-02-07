Der 6:2-Sieg der Grasshoppers im Wankdorfstadion von Mitte Dezember haftet noch an den Young Boys Keystone

Die Young Boys wollen in der 23. Runde der Super League gegen die Grasshoppers die 2:6-Niederlage vom Dezember vergessen machen und Basel endlich den ersten Sieg unter Trainer Stephan Lichtsteiner.

Keystone-SDA SDA

Es war ein blamabler Auftritt der Young Boys, als die Berner Mitte Dezember auf GC trafen und mit 2:6 im eigenen Stadion untergingen. Nun bietet sich am Samstag die Chance auf eine Revanche – die Grasshoppers empfangen YB im Letzigrund. Doch: Seit jener Kanterniederlage verlor YB in der Liga drei von vier Spielen, einzig in der vergangenen Woche gegen Zürich sicherte sich die Mannschaft drei Punkte.

GC auf der anderen Seite hat in der Super League seit dem Sieg über YB gar nicht mehr gewonnen – es resultierten zwei Niederlagen und zwei Unentschieden. Für beide Teams wären drei Punkte wichtig: für YB, um sich unter den besten sechs zu halten, und für GC, um das Schlusslicht Winterthur weiter auf Distanz zu halten.

Nicht nur in Zürich steht ein wegweisendes Duell bevor. Auch in Basel geht es um viel, wenn am Sonntag der FC Zürich für den Klassiker anreist. Während Zürich nach zwei Monaten ohne Sieg endlich wieder drei Punkte will, um die Lücke zu den Top 6 zu verkleinern, geht es für Basel um den ersten Erfolg unter Stephan Lichtsteiner.

Seit der 42-Jährige das Ruder übernommen hat, verlor Basel dreimal und schied aus zwei Wettbewerben – der Europa League und dem Schweizer Cup – aus. Ein Sieg im Klassiker wäre die perfekte Möglichkeit, sich mit den Fans zu versöhnen. Spektakel dürfte garantiert sein: Im Klassiker vor zwei Wochen setzte sich Basel in der Nachspielzeit 4:3 durch.