Women's Europa Cup Young Boys spielen in Sarajevo, Grasshoppers bei Ajax

SDA

19.9.2025 - 16:25

Wibke Meister und die Young Boys wissen, wohin ihre europäische Reise führt.
Wibke Meister und die Young Boys wissen, wohin ihre europäische Reise führt.
Bild: Keystone

Im neuen Women's Europa Cup kennen die Young Boys und die Grasshoppers ihre Gegnerinnen in der zweiten und letzten Qualifikationsrunde.

Keystone-SDA

19.09.2025, 16:25

19.09.2025, 16:37

Während die Bernerinnen mit SFK 2000 Sarajevo auf den Rekordmeister aus Bosnien-Herzegowina treffen, bekommen es die Zürcherinnen mit dem niederländischen Traditionsklub Ajax Amsterdam zu tun.

Die beiden Schweizer Vertreter tragen am 7. oder 8. Oktober zuerst ein Heimspiel aus, eine Woche später folgt auswärts das Rückspiel. Setzen sie sich durch, ziehen die Playoff-Finalisten der letztjährigen Super-League-Saison in die Achtelfinals dieses zweithöchsten europäischen Wettbewerbs ein, der das Pendant zur Europa League der Männer darstellt.

Diese erste K.o-Runde würde wiederum mit Hin- und Rückspiel Mitte November ausgetragen.

Das sind alle 50 Haaland-Tore

