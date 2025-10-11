  1. Privatkunden
DE

Nachnominiert Zachary Athekame erhält ein erstes Aufgebot

SDA

11.10.2025 - 11:01

Zachary Athekame blickt der Reise nach Slowenien mit dem A-Team der Nationalmannschaft entgegen
Zachary Athekame blickt der Reise nach Slowenien mit dem A-Team der Nationalmannschaft entgegen
Keystone

Am Tag nach dem 2:0-Sieg gegen Schweden nominiert Nationaltrainer Murat Yakin Zachary Athekame nach. Der Rechtsverteidiger stösst für das Auswärtsspiel gegen Slowenien vom Montag zum Nationalteam.

Keystone-SDA

11.10.2025, 11:01

11.10.2025, 11:33

Für Athekame, der am Freitag noch im EM-Qualifikationsspiel der U21 auflief, ist es das erste Aufgebot im A-Nationalteam. Der 20-Jährige wechselte im Sommer von den Young Boys zur AC Milan, bei der er bisher zu drei Teileinsätzen kam.

Athekames Aufgebot ist auch eine Vorsichtsmassnahme, nachdem sich Isaac Schmidt im Training eine Prellung am Fuss zugezogen hat. Der Verteidiger von Werder Bremen bleibt aber im Nationalteam, das neu mit 24 Spielern nach Slowenien reist. Am Montag bestreitet die Schweiz in Ljubljana das vierte Spiel der WM-Qualifikation.

«Die Nati hat in Schweden viel Glück gebraucht»

blue Sport Redaktor Jan Arnet über die Leistung der Schweizer Nati beim 2:0-Sieg in Schweden.

10.10.2025

Elvedi: «Das war ein sehr reifer Auftritt»

10.10.2025

Xhaka: «Wir kamen, um zu gewinnen»

10.10.2025

