  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Die Nati-Noten zum 4:0 gegen Kosovo Zahnlücke weg und Embolo beisst gleich zweimal zu! 

Patrick Lämmle

5.9.2025

Hat gut lachen: Doppeltorschütze Breel Embolo.
Hat gut lachen: Doppeltorschütze Breel Embolo.
KEYSTONE

Von Kosovo kommt im ersten WM-Qualispiel überraschend wenig. Und dennoch: Das Team von Murat Yakin zeigt eine tolle Leistung und macht den Sack schon vor der Pause zu. Auffälligster Akteur? Doppelpacker Breel Embolo. 

Michael Wegmann

05.09.2025, 23:15

05.09.2025, 23:50

Note:  4.5

Tor

Gregor Kobel

Steht die meiste Zeit 25 Meter vor seinem Tor und dirigiert. Viel mehr zu tun hat er nicht. Der erste Ball auf sein Tor kommt in der 68. Minute. Eine richtige Prüfung ist dieser aber nicht. 

Note:  5

Abwehr

Silvan Widmer

Nach hinten ist er da, wenn er gebraucht wird. Nur wird er das gegen diese harmlosen Kosovaren kaum. Widmer darf mitstürmen und macht das gut. Er trifft zum 3:0 mittels Grätsche und herrlicher Vorarbeit von Rieder. 

Note:  5

Abwehr

Nico Elvedi

Sieht man ihn neben Akanji verteidigen, fragt man sich schon, warum Yakin in den letzten Spielen in der Innenverteidigung so wild getestet hat. Gutes Stellungsspiel, köpft alles weg, passsicher. Da hinten passt es einfach. 

Note:  5

Abwehr

Manuel Akanji

Hinten organisiert er die Abwehr und vorne eröffnet er den Torreigen. Wie eine lästige Fliege schüttelt er den kosovarischen Debütanten und ehemaligen Schweizer U-Natispieler Leon Avdullahu bei einem Vargas-Eckball ab und köpft zum 1:0 ein. Stark.

Note:  4.5

Abwehr

Ricardo Rodriguez

Wie alle Defensivspieler wenig gefordert. Bleibt fehlerlos und verzichtet auf die grossen Rushes. Braucht's auch nicht. Wie sagt man so schön? Ein gutes Rennpferd springt nur so hoch, wie es muss. Darf nach 45 Minuten raus.

Granit Xhaka, Spieler, des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 2. Juni 2024 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Gaetan Bally)
Note:  5

Mittelfeld

Granit Xhaka

Präsent und quasi immer anspielbar. Gewinnt praktisch jeden Zweikampf und brilliert mit drei, vier Laser-Pässen in die Spitze. Ein starker Auftritt des Capitano.

Note:  4.5

Mittelfeld

Remo Freuler

Wie Xhaka ist auch Freuler seinen Gegenspielern athletisch und spielerisch überlegen. Unauffällig, aber fleissig: läuft alle Räume zu.

Fabian Rieder Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 28. Mai 2024 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Gaetan Bally)
Note:  5

Mittelfeld

Fabian Rieder

Startet unauffällig, steigert sich von Minute zu Minute. Legt zu Widmers Treffer zum 3:0 auf und verabschiedet sich nach einer Stunde mit zwei Traumpässen auf Breel Embolo. 

Dan Ndoye, Spieler, des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 2. Juni 2024 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Gaetan Bally)
Note:  5.5

Sturm

Dan Ndoye

Ein Tor gelingt ihm zwar nicht, dennoch kann sich seine Ausbeute sehen lassen: Zwei herrliche Assists auf Embolo und unzählige gewonnene Laufduelle. Sprintet er los, kommt keiner mit. Ndoye ist von den Kosovaren kaum zu halten. 

Breel Embolo, Spieler, des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 2. Juni 2024 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Gaetan Bally)
Note:  5.5

Sturm

Breel Embolo

Die erste Chance (18.) lässt er noch liegen, verzieht knapp. Dann ist das Visier eingestellt. In der 25. Minute trifft er zum 2:0. Kurz vor der Pause und wieder auf Zuspiel von Ndoye herrlich mit der Hacke zum 4:0. Als er nach Tor eins frech in die Kameras grinst, fällt auf: Seine Zahnlücke ist weg! 

Embolo trifft mit der Hacke zum 4:0

Embolo trifft mit der Hacke zum 4:0

05.09.2025

Ruben Vargas Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 28. Mai 2024 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Gaetan Bally)
Note:  4.5

Sturm

Ruben Vargas

Gefährliche stehende Bälle, wirblig und viel unterwegs. Und dennoch ist er der Schweizer Offensivspieler, der an diesem Freitagabend im St.-Jakob-Park am wenigsten auffällt.

Eingewechselte Spieler

Miro Muheim beim Fototermin der Schweizer U21 Fussball Nationalmannschaft, am Dienstag, 10. November 2020, in Thun. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Note:  4

Miro Muheim

Kommt nach der Pause für Rodriguez. Spielt ungestümer als Rodriguez, muss ab und an ein Foul ziehen. Nach 70 Minuten sieht er deshalb Gelb. 

ACHTUNG SPONSOR LOGO VOM ORIGINALBILD RETOUCHIERT - Portrait von Johan Manzambi, Spieler der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft, fotografiert am 04. September 2023 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
Note:  5

Johan Manzambi

Der Freiburg-Youngster kommt in der 60. Minute für Rieder. Deutet sein grosses Potenzial mit ein, zwei Tempodribblings auf den Seiten an. 

Note:  4

Michel Aebischer

Kommt nach einer Stunde für Vargas. Fügt sich nahtlos ins Kollektiv ein. Auffallen tut er nicht, ist auch schwer. Das Spiel ist längst entschieden. 

Note: 

Denis Zakaria

Kommt in der 75. Minute für Embolo. Zu kurz für eine Bewertung.

Portrait von Cedric Itten, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, aufgenommen am 21. Maerz 2023 in Pratteln, Kanton Basel-Landschaft. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally).
 

Cedric Itten

Kommt in der 85. Minute für Ndoye. Zu kurz für eine Bewertung.

Meistgelesen

Wagt Selenskyj wieder einen Angriff auf die Kertsch-Brücke?
Trump gab Befehl für geheime Mission in Nordkorea – sie endete im Desaster
Alcaraz schlägt Djokovic im Gigantenduell und fliegt ins Finale
Brandneue Yacht wird zum Albtraum an der türkischen Küste
Die Nati überrollt den Kosovo und tütet den Sieg ein

Fussball-News

Nati-Stimmen. Granit Xhaka: «Es ist schade, dass wir nur 4:0 gewonnen haben»

Nati-StimmenGranit Xhaka: «Es ist schade, dass wir nur 4:0 gewonnen haben»

Schweizer Gruppe. Slowenien schockt Schweden mit Last-Minute-Ausgleich

Schweizer GruppeSlowenien schockt Schweden mit Last-Minute-Ausgleich

WM-Qualifikation. Italien feiert die Premiere von Gattuso mit einem Kantersieg

WM-QualifikationItalien feiert die Premiere von Gattuso mit einem Kantersieg

Optimaler Start in WM-Quali. Die Nati überrollt den Kosovo und tütet den Sieg ein

Optimaler Start in WM-QualiDie Nati überrollt den Kosovo und tütet den Sieg ein

Bundesliga. Reuteler ragt bei Saisonauftakt mit zwei Toren und Assist heraus

BundesligaReuteler ragt bei Saisonauftakt mit zwei Toren und Assist heraus