Hat gut lachen: Doppeltorschütze Breel Embolo. KEYSTONE

Von Kosovo kommt im ersten WM-Qualispiel überraschend wenig. Und dennoch: Das Team von Murat Yakin zeigt eine tolle Leistung und macht den Sack schon vor der Pause zu. Auffälligster Akteur? Doppelpacker Breel Embolo.

Note: 4.5 Tor Gregor Kobel

Steht die meiste Zeit 25 Meter vor seinem Tor und dirigiert. Viel mehr zu tun hat er nicht. Der erste Ball auf sein Tor kommt in der 68. Minute. Eine richtige Prüfung ist dieser aber nicht.

Note: 5 Abwehr Silvan Widmer

Nach hinten ist er da, wenn er gebraucht wird. Nur wird er das gegen diese harmlosen Kosovaren kaum. Widmer darf mitstürmen und macht das gut. Er trifft zum 3:0 mittels Grätsche und herrlicher Vorarbeit von Rieder.

Note: 5 Abwehr Nico Elvedi

Sieht man ihn neben Akanji verteidigen, fragt man sich schon, warum Yakin in den letzten Spielen in der Innenverteidigung so wild getestet hat. Gutes Stellungsspiel, köpft alles weg, passsicher. Da hinten passt es einfach.

Note: 5 Abwehr Manuel Akanji

Hinten organisiert er die Abwehr und vorne eröffnet er den Torreigen. Wie eine lästige Fliege schüttelt er den kosovarischen Debütanten und ehemaligen Schweizer U-Natispieler Leon Avdullahu bei einem Vargas-Eckball ab und köpft zum 1:0 ein. Stark.

Note: 4.5 Abwehr Ricardo Rodriguez

Wie alle Defensivspieler wenig gefordert. Bleibt fehlerlos und verzichtet auf die grossen Rushes. Braucht's auch nicht. Wie sagt man so schön? Ein gutes Rennpferd springt nur so hoch, wie es muss. Darf nach 45 Minuten raus.

Note: 5 Mittelfeld Granit Xhaka

Präsent und quasi immer anspielbar. Gewinnt praktisch jeden Zweikampf und brilliert mit drei, vier Laser-Pässen in die Spitze. Ein starker Auftritt des Capitano.

Note: 4.5 Mittelfeld Remo Freuler

Wie Xhaka ist auch Freuler seinen Gegenspielern athletisch und spielerisch überlegen. Unauffällig, aber fleissig: läuft alle Räume zu.

Note: 5 Mittelfeld Fabian Rieder

Startet unauffällig, steigert sich von Minute zu Minute. Legt zu Widmers Treffer zum 3:0 auf und verabschiedet sich nach einer Stunde mit zwei Traumpässen auf Breel Embolo.

Note: 5.5 Sturm Dan Ndoye

Ein Tor gelingt ihm zwar nicht, dennoch kann sich seine Ausbeute sehen lassen: Zwei herrliche Assists auf Embolo und unzählige gewonnene Laufduelle. Sprintet er los, kommt keiner mit. Ndoye ist von den Kosovaren kaum zu halten.

Note: 5.5 Sturm Breel Embolo

Die erste Chance (18.) lässt er noch liegen, verzieht knapp. Dann ist das Visier eingestellt. In der 25. Minute trifft er zum 2:0. Kurz vor der Pause und wieder auf Zuspiel von Ndoye herrlich mit der Hacke zum 4:0. Als er nach Tor eins frech in die Kameras grinst, fällt auf: Seine Zahnlücke ist weg!

Embolo trifft mit der Hacke zum 4:0 05.09.2025

Note: 4.5 Sturm Ruben Vargas

Gefährliche stehende Bälle, wirblig und viel unterwegs. Und dennoch ist er der Schweizer Offensivspieler, der an diesem Freitagabend im St.-Jakob-Park am wenigsten auffällt.

Eingewechselte Spieler

Note: 4 Miro Muheim

Kommt nach der Pause für Rodriguez. Spielt ungestümer als Rodriguez, muss ab und an ein Foul ziehen. Nach 70 Minuten sieht er deshalb Gelb.

Note: 5 Johan Manzambi

Der Freiburg-Youngster kommt in der 60. Minute für Rieder. Deutet sein grosses Potenzial mit ein, zwei Tempodribblings auf den Seiten an.

Note: 4 Michel Aebischer

Kommt nach einer Stunde für Vargas. Fügt sich nahtlos ins Kollektiv ein. Auffallen tut er nicht, ist auch schwer. Das Spiel ist längst entschieden.

Note: – Denis Zakaria

Kommt in der 75. Minute für Embolo. Zu kurz für eine Bewertung.

– Cedric Itten

Kommt in der 85. Minute für Ndoye. Zu kurz für eine Bewertung.