Deutschland
Dortmund
Gregor Kobel
Wie schon vor der Nati-Pause gegen Hamburg kommt Dortmund auch gegen Stuttgart nicht über ein Remis hinaus. Kobel muss sich von Deniz Undav gleich dreimal bezwingen lassen. Beim ersten Gegentreffer eilt er nach einem hohen Ball zunächst aus dem Tor, bewegt sich dann aber wieder zurück – wohl ein Fehler, denn so kann er nach Undavs Abschluss nicht mehr reagieren. Bei den anderen Gegentoren ist Kobel machtlos.
Stuttgart
Luca Jaquez
In der Nati musste er wegen Adduktorenbeschwerden Forfait geben und auch gegen den BVB kommt ein Einsatz zu früh. Er steht nicht im VfB-Kader.
Stuttgart
Leonidas Stergiou
Nach seiner langwierigen Fussverletzung ist Stergiou auf dem Weg zurück, muss aber weiter auf seinen ersten Saisoneinsatz bei den Profis warten.
1. FC Köln
Joël Schmied
Rabenschwarzer Samstagabend für Schmied gegen Frankfurt: Zunächst kann er vor dem Gegentor zum 1:2 den Ball nicht klären, wenig später ist er zu weit weg von Jonathan Burkardt, der das 3:1 für die Eintracht macht. Bei dieser Aktion verletzt sich Schmied auch noch und als er sich behandeln lässt, erhöht Frankfurt auf 4:1. Schmied wird ausgewechselt und Kölns Aufholjagd kommt dann zu spät – am Ende siegt Frankfurt 4:3.
Frankfurt
Aurèle Amenda
Amenda wird in der Nachspielzeit eingewechselt und hilft mit, die Führung ins Ziel zu bringen.
Gladbach
Nico Elvedi
Dritter Sieg in Folge für Gladbach! Nach dem 3:0 in Heidenheim machen die Fohlen einen Sprung aus dem Tabellenkeller. Elvedi macht nicht nur in der Abwehr seine Sache gut, sondern holt auch den Penalty zum zwischenzeitlichen 1:0 heraus.
Gladbach
Jonas Omlin
Nach wie vor gibt es kein Durchkommen für ihn gegen Stammgoalie Moritz Nicolas. Gegen Heidenheim fällt Omlin ohnehin wegen Adduktorenbeschwerden aus.
Mainz 05
Silvan Widmer
Er darf gegen Hoffenheim zum vierten Mal in Folge von Beginn an spielen. Zur Pause wird Widmer aber gelbverwarnt ausgewechselt – beim Spielstand von 0:1 aus Sicht der Mainzer. Seine Kollegen schaffen in der zweiten Halbzeit noch den Ausgleich und holen einen Punkt.
Augsburg
Cédric Zesiger
Nachdem Zesiger zuletzt dreimal in Serie nicht zum Einsatz gekommen ist, darf er gegen den HSV in den Schlussminuten ran. Der Abwehrturm hilft mit, die 1:0-Führung über die Zeit zu bringen.
Augsburg
Fabian Rieder
Er schiesst die Augsburger nach acht Minuten vermeintlich in Führung, steht aber ganz knapp im Abseits – der Treffer zählt nicht. Auch in der Folge ist Rieder auffällig, das siegbringende 1:0 für Augsburg schiesst aber ein anderer: Ex-FCB-Profi Anton Kade.
HSV
Miro Muheim
Muheim spielt wie gewohnt über die volle Distanz, kann die 0:1-Pleite aber auch nicht verhindern.
HSV
Silvan Hefti
Der St.Galler fehlt weiterhin im Kader des Aufsteigers.
Werder Bremen
Isaac Schmidt
Bremen verliert in Leipzig 0:2. Schmidt kommt nicht zum Einsatz.
Freiburg
Johan Manzambi
Freiburg schockt das grosse Bayern München in der Startphase und führt nach 17 Minuten mit 2:0 – auch dank Manzambi, der den zweiten Treffer der Gäste nach einer Ecke per Kopf erzielt. Danach drehen die Bayern aber auf und gewinnen am Ende doch klar mit 6:2. Manzambi hat nach 63 Minuten Feierabend.
Freiburg
Bruno Ifechukwu Ogbus
Ogbus spielte in der U21-Nati zuletzt zweimal über die volle Distanz. Bei den Freiburg-Profis muss er weiter auf seinen ersten Saisoneinsatz warten.
England
Sunderland
Granit Xhaka
Nach zuletzt vier Spielen ohne Niederlage geht Sunderland mal wieder als Verlierer vom Platz. Bei Fulham verlieren Xhaka uns Co. mit 0:1.
Newcastle
Fabian Schär
Grosser Sieg für Fabian Schär und Newcastle: Die Magpies schlagen Manchester City mit 2:1. Schär hat Top-Stürmer Erling Haaland über weite Strecken im Griff und glänzt mit der einen oder anderen starken Abwehraktion.
Leeds United
Noah Okafor
Stammspieler Okafor steht gegen Aston Villa 80 Minuten auf dem Platz, kann die 1:2-Niederlage aber auch nicht verhindern.
Nottingham Forest
Dan Ndoye
Nottingham gelingt die Überraschung an der Anfield Road – Ndoye und Co. schlagen Liverpool auswärts gleich mit 3:0. Ndoye ist an den Toren nicht beteiligt, macht aber dennoch eine ganz starke Partie.
Burnley
Zeki Amdouni
Amdouni fällt mit seiner Verletzung weiterhin aus.
Italien
Inter Mailand
Yann Sommer
Inter verliert das Derby gegen die AC Milan mit 0:1. Sommer ist beim Gegentor nicht von jeglicher Schuld freizusprechen. Er wehrt den Ball nach dem Distanzschuss von Alexis Saelemaekers direkt vor die Füsse von Christian Pulisic ab, der den Ball mühelos einschiebt.
Inter Mailand
Manuel Akanji
Auch Akanji sieht beim Gegentor nicht wirklich gut aus. Nach dem Abpraller verpasst er es, mit Pulisic Schritt zu halten und kommt zu spät. Ansonsten spielt der Nati-Abwehrchef solid.
AC Milan
Ardon Jashari
Er muss weiter auf den ersten Einsatz nach überstandenem Wadenbeinbruch warten. Jashari steht im Derby zwar im Milan-Kader, kommt aber nicht zum Zug.
AC Milan
Zachary Athekame
Der Youngster verpasst das Spiel gegen Inter mit Wadenproblemen. Milan macht mit dem Sieg einen Sprung auf Platz 2.
Genua
Benjamin Siegrist
Beim 3:3 gegen Cagliari drück Siegrist wie gewohnt die Ersatzbank.
Pisa
Michel Aebischer
Pisa spielt am Montagabend gegen Sassuolo.
Pisa
Daniel Denoon
Pisa spielt am Montagabend gegen Sassuolo. Unter der Woche sorgte der Verteidiger neben dem Platz für Schlagzeilen. Das Bezirksgericht Bülach hat Denoon wegen gewerbsmässigen Betrugs schuldig gesprochen. Er betrog den Onlinehändler Galaxus mit einem Päckli-Trick um über 70'000 Franken.
Bologna
Remo Freuler
Wegen eines Schlüsselbeinbruchs verpasste Freuler die letzten WM-Quali-Spiele der Nati und auch im Verein ist der Mittelfeldspieler noch nicht wieder einsatzfähig. Ohne Freuler gewinnt Bologna bei Udinese 3:0.
Fiorentina
Simon Sohm
Fiorentina muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten, holt gegen Juventus aber immerhin ein 1:1. Sohm bleibt eine Stunde lang unauffällig und wird dann ausgewechselt.
Parma
Sascha Britschgi
Zweiter Saisonsieg für Parma: Gegen Hellas Verona siegt das Team von Sascha Britschgi mit 2:1. Der Schweizer sieht nach einem Foul die Gelbe Karte und wird nach 76 Minuten ausgewechselt.
Spanien
Betis Sevilla
Ricardo Rodriguez
Betis spielt gegen Girona 1:1, Rodriguez sitzt 90 Minuten lang auf der Bank.
Sevilla
Djibril Sow
Sevilla spielt am Montagabend gegen Espanyol Barcelona.
Sevilla
Ruben Vargas
Sevilla spielt am Montagabend gegen Espanyol Barcelona.
Valencia
Filip Ugrinic
Nach überstandener Knieverletzung steht Ugrinic beim 1:0-Sieg gegen Levante wieder im Valencia-Kader. Zum Einsatz kommt er aber nicht.
Valencia
Eray Cömert
Cömert fehlt im Aufgebot der Südspanier.
Frankreich
AS Monaco
Philipp Köhn
Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge muss Köhn auf der Bank Platz nehmen – der wiedergenesene Lukas Hradecky rückt ins Tor. Monaco geht gegen Rennes mit 1:4 unter und Hradecky sieht bei zwei Gegentoren allerdings nicht gut aus, so könnte Köhn diese Woche in der Champions League wieder zum Zug kommen. Monaco spielt am Mittwoch auswärts gegen Pafos (18:45 Uhr, live auf blue Sport)
AS Monaco
Denis Zakaria
Zakaria steht nach überstandener Adduktorenverletzung erstmals seit dem 13. September wieder in der Startelf – und sieht nach 65 Minuten nach einem harten Foul die direkte Rote Karte.
Stade Rennes
Breel Embolo
Embolo, der im Sommer von Monaco zu Rennes gewechselt ist, zeigt beim 4:1-Sieg gegen seinen Ex-Klub eine bärenstarke Leistung. Den ersten Treffer leitet er ein, das zwischenzeitliche 3:0 erzielt er selbst per Kopf. Zum dritten Mal in dieser Saison darf er durchspielen.
Marseille
Ulisses Garcia
Bei Marseilles 5:1-Sieg gegen Nizza kommt Garcia nicht zum Einsatz.
Le Havre
Felix Mambimbi
Le Havre bleibt gegen PSG chancenlos und verliert 0:3. Manzambi kommt zu einem sechsminütigen Kurzeinsatz.
Lorient
Yvon Mvogo
Lorient spielt gegen Nantes 1:1. Mvogo bleibt beim Gegentor machtlos.