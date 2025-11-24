  1. Privatkunden
Söldner-Check Manzambi trifft gegen Bayern, Embolo gegen Ex-Klub – und Zakaria fliegt vom Platz

Patrick Lämmle

24.11.2025

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Jan Arnet

24.11.2025, 15:30

24.11.2025, 15:46

Deutschland

Portrait von Gregor Kobel, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Dortmund

Gregor Kobel

Wie schon vor der Nati-Pause gegen Hamburg kommt Dortmund auch gegen Stuttgart nicht über ein Remis hinaus. Kobel muss sich von Deniz Undav gleich dreimal bezwingen lassen. Beim ersten Gegentreffer eilt er nach einem hohen Ball zunächst aus dem Tor, bewegt sich dann aber wieder zurück – wohl ein Fehler, denn so kann er nach Undavs Abschluss nicht mehr reagieren. Bei den anderen Gegentoren ist Kobel machtlos.

Portrait von Luca Jacquez,.Spieler des Schweizer U21 Fussball.Nationalteams der Männer, fotografiert am 4..September 2024 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

Stuttgart

Luca Jaquez

In der Nati musste er wegen Adduktorenbeschwerden Forfait geben und auch gegen den BVB kommt ein Einsatz zu früh. Er steht nicht im VfB-Kader.

Portrait von Leonidas Stergiou, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Stuttgart

Leonidas Stergiou

Nach seiner langwierigen Fussverletzung ist Stergiou auf dem Weg zurück, muss aber weiter auf seinen ersten Saisoneinsatz bei den Profis warten.

 

1. FC Köln

Joël Schmied

Rabenschwarzer Samstagabend für Schmied gegen Frankfurt: Zunächst kann er vor dem Gegentor zum 1:2 den Ball nicht klären, wenig später ist er zu weit weg von Jonathan Burkardt, der das 3:1 für die Eintracht macht. Bei dieser Aktion verletzt sich Schmied auch noch und als er sich behandeln lässt, erhöht Frankfurt auf 4:1. Schmied wird ausgewechselt und Kölns Aufholjagd kommt dann zu spät – am Ende siegt Frankfurt 4:3.

Portrait von Aurele Amenda, Spieler der Schweizer U20 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am Montag, 19. September 2022 in Kloten. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Frankfurt

Aurèle Amenda

Amenda wird in der Nachspielzeit eingewechselt und hilft mit, die Führung ins Ziel zu bringen.

Portrait von Nico Elvedi, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Nico Elvedi

Dritter Sieg in Folge für Gladbach! Nach dem 3:0 in Heidenheim machen die Fohlen einen Sprung aus dem Tabellenkeller. Elvedi macht nicht nur in der Abwehr seine Sache gut, sondern holt auch den Penalty zum zwischenzeitlichen 1:0 heraus.

Portrait von Jonas Omlin, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Jonas Omlin

Nach wie vor gibt es kein Durchkommen für ihn gegen Stammgoalie Moritz Nicolas. Gegen Heidenheim fällt Omlin ohnehin wegen Adduktorenbeschwerden aus.

Portrait von Silvan Widmer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Mainz 05

Silvan Widmer

Er darf gegen Hoffenheim zum vierten Mal in Folge von Beginn an spielen. Zur Pause wird Widmer aber gelbverwarnt ausgewechselt – beim Spielstand von 0:1 aus Sicht der Mainzer. Seine Kollegen schaffen in der zweiten Halbzeit noch den Ausgleich und holen einen Punkt.

Portrait von Cedric Zesiger, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, aufgenommen am 21. Maerz 2023 in Pratteln, Kanton Basel-Landschaft. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally).
 

Augsburg

Cédric Zesiger

Nachdem Zesiger zuletzt dreimal in Serie nicht zum Einsatz gekommen ist, darf er gegen den HSV in den Schlussminuten ran. Der Abwehrturm hilft mit, die 1:0-Führung über die Zeit zu bringen.

Portrait von Fabian Rieder, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 14. November 2022 in Kloten, Kanton Zürich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Augsburg

Fabian Rieder

Er schiesst die Augsburger nach acht Minuten vermeintlich in Führung, steht aber ganz knapp im Abseits – der Treffer zählt nicht. Auch in der Folge ist Rieder auffällig, das siegbringende 1:0 für Augsburg schiesst aber ein anderer: Ex-FCB-Profi Anton Kade.

 

HSV

Miro Muheim

Muheim spielt wie gewohnt über die volle Distanz, kann die 0:1-Pleite aber auch nicht verhindern.

 

HSV

Silvan Hefti

Der St.Galler fehlt weiterhin im Kader des Aufsteigers.

 

Werder Bremen

Isaac Schmidt

Bremen verliert in Leipzig 0:2. Schmidt kommt nicht zum Einsatz.

ACHTUNG SPONSOR LOGO VOM ORIGINALBILD RETOUCHIERT - Portrait von Johan Manzambi, Spieler der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft, fotografiert am 04. September 2023 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Freiburg

Johan Manzambi

Freiburg schockt das grosse Bayern München in der Startphase und führt nach 17 Minuten mit 2:0 – auch dank Manzambi, der den zweiten Treffer der Gäste nach einer Ecke per Kopf erzielt. Danach drehen die Bayern aber auf und gewinnen am Ende doch klar mit 6:2. Manzambi hat nach 63 Minuten Feierabend.

Portrait von Ifechukwu Ogbus der Schweizer U18 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 25. August 2022 in Bettlach, Kanton Solothurn. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

Freiburg

Bruno Ifechukwu Ogbus

Ogbus spielte in der U21-Nati zuletzt zweimal über die volle Distanz. Bei den Freiburg-Profis muss er weiter auf seinen ersten Saisoneinsatz warten.

England

Portrait von Granit Xhaka, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sunderland

Granit Xhaka

Nach zuletzt vier Spielen ohne Niederlage geht Sunderland mal wieder als Verlierer vom Platz. Bei Fulham verlieren Xhaka uns Co. mit 0:1.

Portrait von Fabian Schaer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Newcastle

Fabian Schär

Grosser Sieg für Fabian Schär und Newcastle: Die Magpies schlagen Manchester City mit 2:1. Schär hat Top-Stürmer Erling Haaland über weite Strecken im Griff und glänzt mit der einen oder anderen starken Abwehraktion.

Portrait von Noah Okafor, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV)Christian Beutler)
 

Leeds United

Noah Okafor

Stammspieler Okafor steht gegen Aston Villa 80 Minuten auf dem Platz, kann die 1:2-Niederlage aber auch nicht verhindern.

«Es macht mich traurig». Okafor ist schwer enttäuscht von Nati-Coach Yakin und dem SFV

«Es macht mich traurig»Okafor ist schwer enttäuscht von Nati-Coach Yakin und dem SFV

 

Nottingham Forest

Dan Ndoye

Nottingham gelingt die Überraschung an der Anfield Road – Ndoye und Co. schlagen Liverpool auswärts gleich mit 3:0. Ndoye ist an den Toren nicht beteiligt, macht aber dennoch eine ganz starke Partie.

 

Burnley

Zeki Amdouni

Amdouni fällt mit seiner Verletzung weiterhin aus.

Italien

Portrait von Yann Sommer, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Yann Sommer

Inter verliert das Derby gegen die AC Milan mit 0:1. Sommer ist beim Gegentor nicht von jeglicher Schuld freizusprechen. Er wehrt den Ball nach dem Distanzschuss von Alexis Saelemaekers direkt vor die Füsse von Christian Pulisic ab, der den Ball mühelos einschiebt.

Portrait von Manuel Akanji, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Manuel Akanji

Auch Akanji sieht beim Gegentor nicht wirklich gut aus. Nach dem Abpraller verpasst er es, mit Pulisic Schritt zu halten und kommt zu spät. Ansonsten spielt der Nati-Abwehrchef solid.

 

AC Milan

Ardon Jashari

Er muss weiter auf den ersten Einsatz nach überstandenem Wadenbeinbruch warten. Jashari steht im Derby zwar im Milan-Kader, kommt aber nicht zum Zug.

 

AC Milan

Zachary Athekame

Der Youngster verpasst das Spiel gegen Inter mit Wadenproblemen. Milan macht mit dem Sieg einen Sprung auf Platz 2.

Benjamin Siegrist of Genoa CFC during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 11 May 2025. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-1194-018
 

Genua

Benjamin Siegrist

Beim 3:3 gegen Cagliari drück Siegrist wie gewohnt die Ersatzbank.

 

Pisa

Michel Aebischer

Pisa spielt am Montagabend gegen Sassuolo.

 

Pisa

Daniel Denoon

Pisa spielt am Montagabend gegen Sassuolo. Unter der Woche sorgte der Verteidiger neben dem Platz für Schlagzeilen. Das Bezirksgericht Bülach hat Denoon wegen gewerbsmässigen Betrugs schuldig gesprochen. Er betrog den Onlinehändler Galaxus mit einem Päckli-Trick um über 70'000 Franken.

Päckli-Trick. Gericht in Bülach verurteilt Ex-FCZ-Spieler Denoon wegen Betrugs

Päckli-TrickGericht in Bülach verurteilt Ex-FCZ-Spieler Denoon wegen Betrugs

Portrait von Remo Freuler, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bologna

Remo Freuler

Wegen eines Schlüsselbeinbruchs verpasste Freuler die letzten WM-Quali-Spiele der Nati und auch im Verein ist der Mittelfeldspieler noch nicht wieder einsatzfähig. Ohne Freuler gewinnt Bologna bei Udinese 3:0.

ACHTUNG VERALTETES SPONSOR LOGO - ES GIBT EINE RETOUCHIERTE VERSION - Portrait von Simon Sohm, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Fiorentina

Simon Sohm

Fiorentina muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten, holt gegen Juventus aber immerhin ein 1:1. Sohm bleibt eine Stunde lang unauffällig und wird dann ausgewechselt.

 

Parma

Sascha Britschgi

Zweiter Saisonsieg für Parma: Gegen Hellas Verona siegt das Team von Sascha Britschgi mit 2:1. Der Schweizer sieht nach einem Foul die Gelbe Karte und wird nach 76 Minuten ausgewechselt.

Spanien

Portrait von Ricardo Rodriguez, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Betis Sevilla

Ricardo Rodriguez

Betis spielt gegen Girona 1:1, Rodriguez sitzt 90 Minuten lang auf der Bank.

Portrait von Djibril Sow, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Djibril Sow

Sevilla spielt am Montagabend gegen Espanyol Barcelona.

Portrait von Ruben Vargas, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Ruben Vargas

Sevilla spielt am Montagabend gegen Espanyol Barcelona.

 

Valencia

Filip Ugrinic

Nach überstandener Knieverletzung steht Ugrinic beim 1:0-Sieg gegen Levante wieder im Valencia-Kader. Zum Einsatz kommt er aber nicht.

Portrait von Eray Coemert, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Valencia

Eray Cömert

Cömert fehlt im Aufgebot der Südspanier.

Frankreich

Philipp Koehn, Torhueter der Schweizer U21 Fussball Nationalmannschaft, am Dienstag, 10. November 2020, in Thun. (KEYSTONE/SFV/Peter Schneider)
 

AS Monaco

Philipp Köhn

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge muss Köhn auf der Bank Platz nehmen – der wiedergenesene Lukas Hradecky rückt ins Tor. Monaco geht gegen Rennes mit 1:4 unter und Hradecky sieht bei zwei Gegentoren allerdings nicht gut aus, so könnte Köhn diese Woche in der Champions League wieder zum Zug kommen. Monaco spielt am Mittwoch auswärts gegen Pafos (18:45 Uhr, live auf blue Sport)

Pafos FC - AS Monaco FC
Pafos FC - AS Monaco FC

Mi 26.11. 18:35 - 20:45 ∙ blue Sport Live ∙ Pafos FC - AS Monaco FC

Mit tv.blue.ch mieten
Portrait von Denis Zakaria, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 21. September 2022 in Bad Ragaz, Kanton St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Valeriano Di Domenico)
 

AS Monaco

Denis Zakaria

Zakaria steht nach überstandener Adduktorenverletzung erstmals seit dem 13. September wieder in der Startelf – und sieht nach 65 Minuten nach einem harten Foul die direkte Rote Karte.

Portrait von Breel Embolo, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Stade Rennes

Breel Embolo

Embolo, der im Sommer von Monaco zu Rennes gewechselt ist, zeigt beim 4:1-Sieg gegen seinen Ex-Klub eine bärenstarke Leistung. Den ersten Treffer leitet er ein, das zwischenzeitliche 3:0 erzielt er selbst per Kopf. Zum dritten Mal in dieser Saison darf er durchspielen.

 

Marseille

Ulisses Garcia

Bei Marseilles 5:1-Sieg gegen Nizza kommt Garcia nicht zum Einsatz.

Felix Mambimbi ist ein weiterer ehemaliger YB-Spieler, der sein Glück in der Ligue 1 versucht
 

Le Havre

Felix Mambimbi

Le Havre bleibt gegen PSG chancenlos und verliert 0:3. Manzambi kommt zu einem sechsminütigen Kurzeinsatz.

 

Lorient

Yvon Mvogo

Lorient spielt gegen Nantes 1:1. Mvogo bleibt beim Gegentor machtlos.

Fussball-Videos

Curaçao-Natispieler Comenencia: «Meine Eltern haben vor Stolz geweint»

Curaçao-Natispieler Comenencia: «Meine Eltern haben vor Stolz geweint»

Historisch für Curaçao: Der kleine Inselstaat qualifiziert sich für die WM 2026. FCZ-Spieler Comenencia schildert im Interview mit blue Sport, wie emotional die Qualifikation mit seiner Nationalmannschaft war.

24.11.2025

Risotto mit Lustrinelli: Das Erfolgsrezept des Thun-Trainers

Risotto mit Lustrinelli: Das Erfolgsrezept des Thun-Trainers

Hier die korrigierte und stilistisch sauFC-Thun-Trainer Mauro Lustrinelli lädt blue Sport zum Risotto ein und verrät, mit welchen Zutaten er sein Team an die Tabellenspitze führt.

24.11.2025

Cristiano Ronaldo glänzt mit traumhaftem Fallrückzieher-Tor

Cristiano Ronaldo glänzt mit traumhaftem Fallrückzieher-Tor

24.11.2025

Elche - Real Madrid 2:2

Elche - Real Madrid 2:2

LALIGA | 13. Runde | Saison 25/26

23.11.2025

Getafe - Atlético Madrid 0:1

Getafe - Atlético Madrid 0:1

LALIGA | 13. Runde | Saison 25/26

23.11.2025

Mehr Videos