Denis Zakaria steuerte seinen sechsten Saisontreffer zum Erfolg gegen Lyon bei Keystone

Die AS Monaco mit ihrem Schweizer Trio sichert sich die Teilnahme an der nächsten Champions League.

Keystone-SDA SDA

Auch dank einem Tor von Denis Zakaria gewinnt das Team von Adi Hütter daheim das Spitzenspiel der vorletzten Ligue-1-Runde gegen Lyon mit 2:0.

Der in dieser Saison für Monaco so wertvolle Zakaria traf in der 68. Minute nach einem Freistoss per Kopf zum 2:0. Für den Captain war es das sechste Saisontor – so viele Treffer hat der Mittelfeldspieler noch in keiner Spielzeit geschossen. Mit Goalie Philipp Köhn, der im Verlauf dieses Jahres zum Stammkeeper avanciert ist, und Stürmer Breel Embolo standen auch die zwei anderen Schweizer in der Startformation des AS Monaco.

Auch Ulisses Garcia schaffte mit Marseille vorzeitig die Qualifikation für die Champions League. Der Aussenverteidiger stand beim 3:1-Sieg der Südfranzosen in Le Havre 75 Minuten lang auf dem Feld. Die letzten beiden Tore von Marseille durch Mason Greenwood (85.) und Amine Gouiri (99.) sah der ehemalige YB-Spieler von der Bank aus.

Neben Monaco und Marseille steht Meister Paris Saint-Germain als dritter Ligue-1-Klub direkt in der nächsten Champions-League-Ligaphase. Der Vierte der Ligue 1 kann sich im Spätsommer über die Playoffs qualifizieren. Dafür kommen mit Nice, Lille, Strasbourg und Lyon noch vier Klubs infrage.