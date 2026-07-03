Im Vergleich zum letzten Gruppenspiel nimmt Murat Yakin im Duell gegen Algerien zwei Änderungen in der Startaufstellung vor: Denis Zakaria und Dan Ndoye spielen von Beginn an.

Denis Zakaria kommt nach dem Auftakt gegen Katar im Sechzehntelfinal gegen Algerien zu seinem zweiten Einsatz

Dass Luca Jaquez den WM-Sechzehntelfinal wohl nicht bestreiten kann, hatte sich bereits angedeutet. Der Luzerner kämpfte in den vergangenen Tagen mit muskulären Beschwerden und absolvierte in den letzten Trainings ein Individualprogramm. Offen war, wer ihn auf der Position des Rechtsverteidigers ersetzen würde. Nun steht fest: Yakin vertraut wie schon zum WM-Auftakt auf Denis Zakaria. Der gelernte zentrale Mittelfeldspieler erhält den Vorzug gegenüber Silvan Widmer.

Die zweite Änderung betrifft Djibril Sow, der beim 2:1 gegen Kanada begonnen hatte. Nun setzt der Schweizer Nationaltrainer mit Dan Ndoye auf eine offensivere Variante.

Ansonsten bleibt es beim gewohnten Bild: Im Tor steht Gregor Kobel. Neben Zakaria bilden Nico Elvedi, Manuel Akanji und Ricardo Rodriguez die Abwehr. Im defensiven Mittelfeld spielen wie gewohnt Remo Freuler und Granit Xhaka, der sein 150. Länderspiel bestreiten wird. Hinter Sturmspitze Breel Embolo sollen Ndoye, Johan Manzambi und Ruben Vargas für Torgefahr sorgen.

Bei Algerien lautete die grosse Frage, wer das Tor hüten würde. Nachdem Oussama Benbot im letzten Gruppenspiel gegen Österreich zwischen den Pfosten gestanden hatte, kehrt nun Luca Zidane ins Tor zurück. Der Sohn von Zinédine Zidane bestritt die ersten beiden Gruppenspiele, wurde danach jedoch aus der Startelf genommen.

Die Aufstellung der Schweiz: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Vargas, Manzambi, Ndoye; Embolo.

Die Aufstellung von Algerien: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri; Bentaleb, Zerrouki; Aouar, Maza, Chaïbi; Mahrez.