Denis Zakaria fehlt der Nati für die bevorstehenden Nati-Spiele. KEYSTONE

Murat Yakin muss für die bevorstehenden Spiele in der Nations League zwei Ausfälle verkraften. Denis Zakaria und Becir Omeragic fehlen aufgrund einer Verletzung, Eray Cömert wird nachnominiert.

Linus Hämmerli Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Denis Zakaria und Becir Omeragic verpassen die Nati-Spiele in der Nations League aufgrund einer Knieprellung.

Eray Cömert rückt in das Team von Murat Yakin nach. Mehr anzeigen

Für die Spiele gegen Serbien und Dänemark fehlen der Schweizer Nati Denis Zakaria und Becir Omeragic. Beide fallen wegen einer Knieprellung aus, wie der Schweizer Fussballverband am Montagmittag mitteilt.

Neu rückt Eray Cömert in den Kader nach. An der EM und den September-Spielen der Nations League wurde er von Murat Yakin nicht berücksichtigt. Zuletzt stand Cömert im vergangenen März beim 1:0-Testsieg über Irland in der Nati im Einsatz.

ℹ️ Denis Zakaria und Becir Omeragic fallen wegen einer Knieprellung aus. Eray Cömert wird nachnominiert. Das Kader umfasst neu 23 Spieler.



Zakaria et Omeragic sont indisponibles (contusion au genou). Cömert est nommé en remplacement. L'effectif compte maintenant 23 joueurs. — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) October 7, 2024