Erstes Nati-Aufgebot Navarro gibt Entwarnung bei Lia Wälti: «Ich denke, sie wird zu uns stossen»

Patrick Lämmle

19.11.2025

Rafel Navarro setzt für sein erstes Aufgebot als Nationaltrainer der Schweiz auf bewährte Spielerinnen. Im Vergleich zum letzten Kader von Pia Sundhage Ende Oktober nimmt er nur wenige Änderungen vor.

Redaktion blue Sport

19.11.2025, 10:23

19.11.2025, 12:08

Am 28. November und 2. Dezember bestreitet die Schweizer Frauen-Nati in Spanien zwei Testspiele. Rafel Navarro, Pia Sundhages Nachfolger, verzichtet auf Experimente.

In das letzte Camp des Jahres und das erste von Rafel Navarro rücken so anstelle von Lia Kamber, Leela Egli und der verletzten Julia Stierli Eseosa Aigbogun, Laia Ballesté und Svenja Fölmli wieder in den Kreis des Nationalteams. Nach einer Hüftverletzung ist auch Elvira Herzog wieder mit von der Partie.

Diese Spieler hat Navarro für seine ersten Länderspiele aufgeboten.
Diese Spieler hat Navarro für seine ersten Länderspiele aufgeboten.
SVF

Es sei ihm wichtig, das bestmögliche Team zu kreieren, genug Vielfalt auf jeder Position zu haben, begründet er die Veränderungen. Wie wichtig Navarro auch die Erfahrung im Team ist, unterstreicht er an der Pressekonferenz zur Kaderbekanntgabe mehrmals. So rückt mit Aigbogun beispielsweise eine Spielerin in das Kader, die unter Pia Sundhage nur selten berücksichtigt wurde, aber bereits 99 Länderspiele vorweisen kann.

Entwarnung bei Lia Wälti

Auch stand Navarro seit er vor gut zwei Wochen seinen Vertrag unterschrieben hat bereits mit Captain Lia Wälti in Kontakt. «Ich denke, gerade Lia als Captain kann mir viel helfen. Klar treffe ich am Ende die Entscheidungen, aber gerade jetzt zu Beginn ist es mir wichtig, die Meinung von ihr zu kennen», sagt Navarro.

Wälti, die am Wochenende angeschlagen ausgewechselt werden musste, sei nicht schlimm verletzt. «Wir stehen im Kontakt mit ihrem Klub Juventus Turin, und es sieht gut aus, dass sie auch einrücken kann. Ich denke, sie wird zu uns stossen.»

Söldnerinnen-Check. Reuteler überragend ++ Schertenleib trifft im Clásico ++ Verletzungsschock um Wälti

Söldnerinnen-CheckReuteler überragend ++ Schertenleib trifft im Clásico ++ Verletzungsschock um Wälti

Ein neuer Athletik-Coach

Das letzte Camp des Jahres beginnt am kommenden Montag, wenn die Spielerinnen nach Jerez in Spanien fliegen, um dort für gut eine Woche zu trainieren. «Ich freue mich sehr darauf, die Spielerinnen endlich kennenzulernen», so Navarro.

In Spanien wird das Nationalteam auch mit einem neuen Athletik-Coach trainieren. Norbert Callau Arbo übernimmt die Tätigkeit von Michel Kohler, der das Team auf eigenen Wunsch hin verlässt. Navarro kennt Callau Arbo vom FC Barcelona. Während Navarro Assistenzcoach der Frauen war, arbeitete Callau Arbo für die zweite Mannschaft der Männer. Noch nicht besetzt ist hingegen der Posten des Assistenzcoaches. Ein diesbezüglicher Entscheid wird nach den Länderspielen gegen Belgien am 28. November und gegen Wales am 2. Dezember gefällt.

