Zeki Amdouni feiert einen weiteren Treffer für Benfica Lissabon Keystone

Zeki Amdouni erzielt seinen sechsten Treffer in der portugiesischen Liga. Der Schweizer Nationalspieler traf beim 2:0-Heimsieg von Benfica Lissabon gegen Nacional Madeira in der 5. Minute zum 1:0.

Keystone-SDA SDA

Der nur selten in der Startformation stehende Amdouni nutzte mit seinem Treffer die diesmal fast 70-minütige Einsatzzeit für Werbung in eigener Sache. Das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinal gegen den FC Barcelona hatte der Genfer am Mittwoch wegen einer Grippe verpasst.