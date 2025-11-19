Zen-Meister Akanji führt souveräne Schweizer an die WM – nur einer bleibt blass

Die Schweiz erledigt in Pristina ihren Job, spielt 1:1 und qualifiziert sich damit souverän für die WM-Endrunde 2026. Die Nati-Spieler in der Einzelkritik.
Tor
Gregor Kobel
Souverän, mit ruhiger, sicherer Ausstrahlung – und chancenlos beim Gegentor. Lediglich zweimal musste er in 6 Quali-Spielen hinter sich greifen, was für ein Wert!
Verteidigung
Silvan Widmer
Sorgt bei einem Vorstoss für eine strittige Szene im Strafraum der Kosovaren, als er vom Gegner getroffen wird. Defensiv kämpft er viel, am Ende fehlt ihm ein wenig die Kraft.
Verteidigung
Manuel Akanji
Der Boss im Abwehrzentrum strahlt eine Ruhe aus als wäre er der Zen-Meister persönlich. Lange haben er und die Kollegen kaum Probleme, die kosovarischen Stürmer vom Strafraum fernzuhalten.
Verteidigung
Nico Elvedi
Erledigt seinen Adjutanten-Job neben Akanji souverän und verliert kaum einen Zweikampf. Dann bleibt den Nati-Fans das Herz stehen, als ihm fast noch ein Eigentor unterläuft (84.).
Verteidigung
Ricardo Rodriguez
Abgebrüht, mit der Ruhe des 33-jährigen Routiniers spielt der U17-Weltmeister von 2009 seinen Stiefel über 90 Minuten lang souverän runter.
Mittelfeld
Djibril Sow
Er kam für Fabian Rieder in die Startelf. Spielt unaufgeregt und solide – und bereitet dann das 1:0 von Vargas wunderbar vor. Ansonsten eine unauffällige Partie.
Mittelfeld
Granit Xhaka
Er wird erst mit Pfiffen bedacht. Nun, er lässt sich davon kaum aus der Ruhe bringen, hält und verteilt die Bälle, sorgt für Ruhe. Bei der Auswechslung gibts dann Standing Ovations von den Kosovaren.
Mittelfeld
Michel Aebischer
Gute Chance (6.), als er alleine vor dem Torhüter diesen mit einem Lupfer bezwingen will. Eine tadellose Leistung von ihm, gut, was er alles an Löchern stopft.
Mittelfeld
Ruben Vargas
Er kommt anfangs schwer in die Partie und ist mit seinen Tempo-Dribblings nicht so erfolgreich. Und dann macht er eiskalt das 1:0 in der 47. Minute – es ist sein 11. Länderspieltor
Mittelfeld
Johan Manzambi
Ein Kopfball (19.) und defensiv fleissig, im Dienst der Mannschaft. In der 55. Minute mit einem sensationellen Antritt, wo er sich duchdribbelt und fast das 2:0 schiesst. Aber sonst blass.
Sturm
Breel Embolo
Eine Wucht, wie er sich bei der ersten Schweizer Chance durchsetzt und dann Aebischer bedient (6.). Er ist in dieser Verfassung für die Verteidiger kaum zu bändigen. Nach der Pause weniger prägnant.
Eingewechselte Spieler
Mittelfeld
Fabian Rieder
Kommt in der 69. Minute für Vargas. Verliert den Ball vor dem 1:1 mit einem blöden Fehler.
Mittelfeld
Simon Sohm
Kommt in der 76. Minute für Xhaka. Zu kurz für eine Bewertung.
Mittelfeld
Christian Fassnacht
Kommt in der 89. Minute für Sow. Zu kurz für eine Bewertung.
Verteidiger
Isaac Schmidt
Kommt in der 76. Minute für Widmer. Zu kurz für eine Bewertung.
Stürmer
Andi Zeqiri
Kommt in der 69. Minute für Embolo. Zu kurz für eine Bewertung.