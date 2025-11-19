  1. Privatkunden
Nati-Noten gegen den Kosovo Zen-Meister Akanji führt souveräne Schweizer an die WM – nur einer bleibt blass 

Jan Arnet

19.11.2025

«Das ist ein grosser Sieg für Murat Yakin»

«Das ist ein grosser Sieg für Murat Yakin»

Murat Yakin hat die Schweizer Nati ohne Niederlage durch die WM-Quali an die Endrunde 2026 geführt. blue Sport Chefredaktor Andreas Böni erklärt, weshalb es ein Glück war, dass sich die Yakin-Unterstützer beim SFV einst durchsetzten.

19.11.2025

Die Schweiz erledigt in Pristina ihren Job, spielt 1:1 und qualifiziert sich damit souverän für die WM-Endrunde 2026. Die Nati-Spieler in der Einzelkritik.

Andreas Böni

19.11.2025, 07:30

Gregor Kobel, Spieler, des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 05. Juni 2024 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Christian Beutler)
Note:  4.5

Tor

Gregor Kobel

Souverän, mit ruhiger, sicherer Ausstrahlung – und chancenlos beim Gegentor. Lediglich zweimal musste er in 6 Quali-Spielen hinter sich greifen, was für ein Wert!

Note:  4.0

Verteidigung

Silvan Widmer

Sorgt bei einem Vorstoss für eine strittige Szene im Strafraum der Kosovaren, als er vom Gegner getroffen wird. Defensiv kämpft er viel, am Ende fehlt ihm ein wenig die Kraft.

Note:  5.0

Verteidigung

Manuel Akanji

Der Boss im Abwehrzentrum strahlt eine Ruhe aus als wäre er der Zen-Meister persönlich. Lange haben er und die Kollegen kaum Probleme, die kosovarischen Stürmer vom Strafraum fernzuhalten.

Akanji: «Wir können gegen alle mithalten»

Akanji: «Wir können gegen alle mithalten»

19.11.2025

Note:  4.5

Verteidigung

Nico Elvedi

Erledigt seinen Adjutanten-Job neben Akanji souverän und verliert kaum einen Zweikampf. Dann bleibt den Nati-Fans das Herz stehen, als ihm fast noch ein Eigentor unterläuft (84.).

Note:  4.5

Verteidigung

Ricardo Rodriguez

Abgebrüht, mit der Ruhe des 33-jährigen Routiniers spielt der U17-Weltmeister von 2009 seinen Stiefel über 90 Minuten lang souverän runter. 

Portrait von Djibril Sow Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 23. März 2025 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Gaëtan Bally)
Note:  4.5

Mittelfeld

Djibril Sow

Er kam für Fabian Rieder in die Startelf. Spielt unaufgeregt und solide – und bereitet dann das 1:0 von Vargas wunderbar vor. Ansonsten eine unauffällige Partie.

Tami: «Jetzt müssen wir dieses Ziel feiern»

Tami: «Jetzt müssen wir dieses Ziel feiern»

19.11.2025

Note:  4.5

Mittelfeld

Granit Xhaka

Er wird erst mit Pfiffen bedacht. Nun, er lässt sich davon kaum aus der Ruhe bringen, hält und verteilt die Bälle, sorgt für Ruhe. Bei der Auswechslung gibts dann Standing Ovations von den Kosovaren.

  4.5

Mittelfeld

Michel Aebischer

Gute Chance (6.), als er alleine vor dem Torhüter diesen mit einem Lupfer bezwingen will. Eine tadellose Leistung von ihm, gut, was er alles an Löchern stopft.

Note:  4.5

Mittelfeld

Ruben Vargas

Er kommt anfangs schwer in die Partie und ist mit seinen Tempo-Dribblings nicht so erfolgreich. Und dann macht er eiskalt das 1:0 in der 47. Minute – es ist sein 11. Länderspieltor

Vargas: «Heute werden wir sicher noch ein bisschen feiern»

Vargas: «Heute werden wir sicher noch ein bisschen feiern»

19.11.2025

Portrait von Johan Manzambi, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 2. September 2025 in Horben, Deutschland. (SFV/KEYSTONE/Georgios Kefalas)
  4.0

Mittelfeld

Johan Manzambi

Ein Kopfball (19.) und defensiv fleissig, im Dienst der Mannschaft. In der 55. Minute mit einem sensationellen Antritt, wo er sich duchdribbelt und fast das 2:0 schiesst. Aber sonst blass.

Note:  4.5

Sturm

Breel Embolo

Eine Wucht, wie er sich bei der ersten Schweizer Chance durchsetzt und dann Aebischer bedient (6.). Er ist in dieser Verfassung für die Verteidiger kaum zu bändigen. Nach der Pause weniger prägnant.

Embolo: «Der nächste Schritt in die richtige Richtung»

Embolo: «Der nächste Schritt in die richtige Richtung»

19.11.2025

Eingewechselte Spieler

Note: 

Mittelfeld

Fabian Rieder

Kommt in der 69. Minute für Vargas. Verliert den Ball vor dem 1:1 mit einem blöden Fehler.

Portrait von Simon Sohm, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 11. November 2024 in Zürich. (SFV/KEYSTONE/Michael Calabro)
 

Mittelfeld

Simon Sohm

Kommt in der 76. Minute für Xhaka. Zu kurz für eine Bewertung.

Christian Fassnacht, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams der Männer, fotografiert am 11. November 2025 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Cyril Zingaro)
Note: 

Mittelfeld

Christian Fassnacht

Kommt in der 89. Minute für Sow. Zu kurz für eine Bewertung.

Portrait von Isaac Schmidt Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 23. März 2025 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Gaëtan Bally)
 

Verteidiger

Isaac Schmidt

Kommt in der 76. Minute für Widmer. Zu kurz für eine Bewertung.

Andi Zeqiri, Spieler, des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 05. Juni 2024 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Christian Beutler)
 

Stürmer

Andi Zeqiri

Kommt in der 69. Minute für Embolo. Zu kurz für eine Bewertung.

