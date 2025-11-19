Zen-Meister Akanji führt souveräne Schweizer an die WM – nur einer bleibt blass

«Das ist ein grosser Sieg für Murat Yakin» Murat Yakin hat die Schweizer Nati ohne Niederlage durch die WM-Quali an die Endrunde 2026 geführt. blue Sport Chefredaktor Andreas Böni erklärt, weshalb es ein Glück war, dass sich die Yakin-Unterstützer beim SFV einst durchsetzten. 19.11.2025

Die Schweiz erledigt in Pristina ihren Job, spielt 1:1 und qualifiziert sich damit souverän für die WM-Endrunde 2026. Die Nati-Spieler in der Einzelkritik.

Note: 4.5 Tor Gregor Kobel

Souverän, mit ruhiger, sicherer Ausstrahlung – und chancenlos beim Gegentor. Lediglich zweimal musste er in 6 Quali-Spielen hinter sich greifen, was für ein Wert!

Note: 4.0 Verteidigung Silvan Widmer

Sorgt bei einem Vorstoss für eine strittige Szene im Strafraum der Kosovaren, als er vom Gegner getroffen wird. Defensiv kämpft er viel, am Ende fehlt ihm ein wenig die Kraft.

Note: 5.0 Verteidigung Manuel Akanji

Der Boss im Abwehrzentrum strahlt eine Ruhe aus als wäre er der Zen-Meister persönlich. Lange haben er und die Kollegen kaum Probleme, die kosovarischen Stürmer vom Strafraum fernzuhalten.

Note: 4.5 Verteidigung Nico Elvedi

Erledigt seinen Adjutanten-Job neben Akanji souverän und verliert kaum einen Zweikampf. Dann bleibt den Nati-Fans das Herz stehen, als ihm fast noch ein Eigentor unterläuft (84.).

Note: 4.5 Verteidigung Ricardo Rodriguez

Abgebrüht, mit der Ruhe des 33-jährigen Routiniers spielt der U17-Weltmeister von 2009 seinen Stiefel über 90 Minuten lang souverän runter.

Note: 4.5 Mittelfeld Djibril Sow

Er kam für Fabian Rieder in die Startelf. Spielt unaufgeregt und solide – und bereitet dann das 1:0 von Vargas wunderbar vor. Ansonsten eine unauffällige Partie.

Note: 4.5 Mittelfeld Granit Xhaka

Er wird erst mit Pfiffen bedacht. Nun, er lässt sich davon kaum aus der Ruhe bringen, hält und verteilt die Bälle, sorgt für Ruhe. Bei der Auswechslung gibts dann Standing Ovations von den Kosovaren.

4.5 Mittelfeld Michel Aebischer

Gute Chance (6.), als er alleine vor dem Torhüter diesen mit einem Lupfer bezwingen will. Eine tadellose Leistung von ihm, gut, was er alles an Löchern stopft.

Note: 4.5 Mittelfeld Ruben Vargas

Er kommt anfangs schwer in die Partie und ist mit seinen Tempo-Dribblings nicht so erfolgreich. Und dann macht er eiskalt das 1:0 in der 47. Minute – es ist sein 11. Länderspieltor

4.0 Mittelfeld Johan Manzambi

Ein Kopfball (19.) und defensiv fleissig, im Dienst der Mannschaft. In der 55. Minute mit einem sensationellen Antritt, wo er sich duchdribbelt und fast das 2:0 schiesst. Aber sonst blass.

Note: 4.5 Sturm Breel Embolo

Eine Wucht, wie er sich bei der ersten Schweizer Chance durchsetzt und dann Aebischer bedient (6.). Er ist in dieser Verfassung für die Verteidiger kaum zu bändigen. Nach der Pause weniger prägnant.

Eingewechselte Spieler

Note: – Mittelfeld Fabian Rieder

Kommt in der 69. Minute für Vargas. Verliert den Ball vor dem 1:1 mit einem blöden Fehler.

– Mittelfeld Simon Sohm

Kommt in der 76. Minute für Xhaka. Zu kurz für eine Bewertung.

Note: – Mittelfeld Christian Fassnacht

Kommt in der 89. Minute für Sow. Zu kurz für eine Bewertung.

– Verteidiger Isaac Schmidt

Kommt in der 76. Minute für Widmer. Zu kurz für eine Bewertung.

– Stürmer Andi Zeqiri

Kommt in der 69. Minute für Embolo. Zu kurz für eine Bewertung.

