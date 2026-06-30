Sieben Jahre lang war Vladimir Petkovic Trainer der Schweizer Nati, nun spielt er mit Algerien gegen sie. Eine Zeit voller Erfolge, Auseinandersetzungen, Attacken und einer Versöhnung am Ende. blue Sport Chefredaktor Andreas Böni über Schlagzeilen, Zoff und den Menschen Petkovic.

Darum geht’s Am frühen Freitagmorgen (5:00 Uhr) spielt die Schweiz ihren WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien. An der Seitenlinie des Gegners steht ein alter Bekannter: Vladimir Petkovic.

blue Sport Chefredaktor Andreas Böni blickt zurück auf sein spezielles Verhältnis zum heute 62-Jährigen, der sieben Jahre lang Nati-Trainer war.

Böni forderte einst die Entlassung von Petkovic. Er erzählt, wie es Jahre später zur Versöhnung kam – und was blondierte Haare damit zu tun hatten.

Der Mittwoch wird ein spezieller Tag, für ihn, für uns. Dann sitzt Vladimir Petkovic an der Pressekonferenz in Vancouver, zusammen mit vielen Schweizer Journalisten. Wie so oft zwischen 2014 und 2021, aber nun erstmals als Trainer des Gegners.

Er, der Schweizer Rekord-Nationaltrainer mit 78 Spielen, der die letzten Erfolge mit seiner Spielart einleitete. Der aber auch immer wieder im Clinch mit uns Journalisten lag. Es war ein Theater in vier Akten – das mit blonden Haaren begann und mit einer grossen Versöhnung endete.

Erster Akt: Zwei Turniere und ein Doppeladler

Vladimir Petkovic tritt nach der WM 2014 in die grossen Fussstapfen von Ottmar Hitzfeld. Der zweifache Welt-Trainer hat den Umbruch eingeleitet und Spieler wie Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri oder Ricardo Rodriguez integriert. Petkovic, der als Notlösung galt nach der Absage von Marcel Koller, verwaltet das Erbe geschickt und findet nach und nach seinen eigenen Stil. An der EM 2016 scheidet man im Achtelfinal gegen Polen nach Elfmeterschiessen aus. An der WM 2018 verliert man wiederum im Achtelfinal gegen Schweden (0:1). Und dann wird’s erstmal laut.

Der grosse Aufreger an der WM 2018: Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri zeigen im Spiel gegen Serbien den albanischen Doppeladler. KEYSTONE

Die grossen Polemiken entstehen rund um die Doppeladler-Affäre, die kommunikativ nicht gut abgehandelt wird. Vor dem Spiel sensibilisiert man nicht, nach dem Ausscheiden setzt man sich ab, ohne eine Abschlusspressekonferenz mit dem Trainer abzuhalten. Es ist die Vogel-Strauss-Taktik: Probleme bewusst ignorieren und aussitzen, statt sie proaktiv anzugehen.

Es ist wie ein Brandsatz, der daraus entsteht – und kurz später wird ein Zundhölzli reingeworfen. Petkovic teilt nach der WM 2018 Valon Behrami, Blerim Dzemaili und Stephan Lichtsteiner mit, dass er in der Nations League nicht mehr auf sie setzt und Junge testen will.

Sie werden wohl keine Freunde mehr: Vladimir Petkovic und Valon Behrami. KEYSTONE

Behrami empfindet es als Rauswurf, geht im Tessiner Fernsehen frontal auf Petkovic los. In drei Minuten hätte ihn dieser am Telefon abserviert, sagt er. «Ich war überrascht, ich dachte, es sei ein Höflichkeitsanruf. Stattdessen war es ein Anruf, mit dem er mich vor die Tür der Nati gesetzt hat.» Auch Jahre später ist Behrami noch sauer, hat keinen Kontakt mit Petkovic mehr: «Sicher nicht. Ich will nur noch Menschen in meinem Leben haben, die mir guttun. Ich habe ihm vertraut und er verriet mich. Das tat sehr weh. Ich brauche ihn nicht mehr und will kein Gespräch mehr mit ihm haben.»

Der schlecht moderierte Doppeladler, die stillose Beendigung von Behramis Karriere – Petkovic wird überall harsch kritisiert. Ein Nati-Direktor soll eingeführt werden, um bessere Kommunikation zu ermöglichen.

Zweiter Akt: Die Rücktrittsforderung

Damals beim «Blick» entscheiden wir nach diesen Ereignissen, die wohl härteste Schlagzeile auszupacken, weil wir in der Gemengelage zur Konklusion kommen, dass ein Wechsel auch beim Trainer nötig ist.

Die Schlagzeilen lauten: «Treten Sie ab, Herr Petkovic!» und «Petkovic muss weg».

Blick

An Härte kaum zu überbieten und aus heutiger Sicht, so sehe ich es selbstkritisch, zu hart. Vielleicht, so überlege ich später, verstehen wir ihn einfach zu wenig, was allerdings auch auf Gegenseitigkeit beruht. «Weisst Du», erklärt mir der heutige Dortmund-Trainer und Kroate Niko Kovac bei einem Essen in München, «in unserer Kultur ist es nicht normal, dass der Trainer hinterfragt wird». Es ist klar, dass Autoritäten in manchen Ländern nicht kritisiert werden. Im früheren Jugoslawien, wo Petkovic aufwuchs, standen die Medien unter staatlicher oder parteipolitischer Kontrolle.

Nun, das Tischtuch mit Petkovic und mir ist zerschnitten. An der Beerdigung von Köbi Kuhn im Jahr 2019 schüttelt er meinem Nebenmann und damaligen «Blick»-Kollegen Michael Wegmann (heute Sportchef blue News) die Hand, um dann an mir vorbeizugehen und mich keines Blicks zu würdigen.

Parallel dazu macht Petkovic, auf dem Rasenviereck ein grossartiger Fachmann, sportlich einen überragenden Job. Er gewinnt die Nations-League-Gruppe mit Belgien und Island, gerade das furiose 5:2 gegen Belgien bleibt in Erinnerung. Er hat Granit Xhaka zum verlängerten Arm gemacht und liegt dabei goldrichtig. Man qualifiziert sich für die EM 2020, die dann wegen Corona 2021 stattfindet – und man versucht mit einem neuen Kommunikations-Chef, Petkovic menschlicher zu positionieren.

Denn, so erzählt es ein Freund von ihm, Vladimir Petkovic habe viele interessante Facetten zu bieten: als Ehemann, als Vater, als einer mit Haltung.

Dritter Akt: Die menschliche Annäherung

Baute er vorher stets eine Wagenburg und liess die Öffentlichkeit aussen vor, gibt er nun das eine oder andere grosse Interview. Und so sitzen wir im August 2020 im Hotel Giardino Lago in Minusio, wo Petkovic bis heute wohnt. Der Wind weht sanft durch die Palmen, Petkovic sitzt locker in Hemd, Sommerhose und ohne Socken am See. Er erzählt von seinen Eltern, die er wegen Corona fast ein Jahr lang nicht gesehen hat. Dass er seine Frau Ljljiana in der Disco kennenlernte. Dass er Jus studierte und parallel Fussball spielte. Und wie er in die Schweiz kam und welche Probleme er vorfand.

Sommer 2020: Petkovic und Böni im Gespräch. ZvG

Stück für Stück kommt man ihm näher, wenn er seine Geschichte erzählt. Ein Freund seines Vaters spielte bei Wettingen, dieser kannte Spielervermittler Vinicio Fioranelli, welcher ihn zu St. Gallen vermittelte. Doch gleich nach der Landung, es ist das Jahr 1987, hat er ein Problem: «Ich kam am Flughafen an, aber der Freund, der mich abholen sollte, war unauffindbar. Ich stand in Zürich, konnte nur Jugoslawisch und Russisch. Geld für das Münztelefon hatte ich auch nicht. Und am Info-Schalter konnte ich mich nicht verständigen.» Seine Lösung: Er läuft an den Flughafen-Mitarbeitern vorbei, bis er seine Sprache hörte: «Viele Landsmänner waren offenbar in der Abfertigung angestellt. Sie halfen mir.»

Bei St. Gallen kann er nicht bleiben, da die damals zwei Ausländerplätze besetzt sind. Er geht zu Chur in die Nati B, wo er bald den Rassismus der damaligen Zeit kennenlernt. Der Präsident poltert öffentlich gegen ihn: ­«Sobald ich den Neuen habe, muss der Jugoslawe weichen. Er ist kein Goalgetter – leider hat mich sein Spielervermittler ge­hörig reingelegt.»

Petkovic tingelt erst durch die Schweiz, zieht dann nach Locarno. Weil er als Fussballer wenig verdiente, arbeitet er als Teamverantwortlicher für ein Reinigungsinstitut. Dort wird er arbeitslos, ein erstes Mal. Er besucht Arbeitslosen-Kurse, wo man ihn fragt, «ob ich Lehrer für Arbeitslose sein möchte. Für Menschen aus verschiedenen Branchen, denen ich die Reinigungsbranche näherbringe und erkläre, wie man putzt, wie man desinfiziert und so weiter. Theoretisch und praktisch, um in Form für den Arbeitsmarkt zu bleiben. Das machte ich zwei Jahre lang, bis dieses Institut wegen Veruntreuung geschlossen wurde und ich wieder auf der Strasse stand.»

In der Zwischenzeit ist eine Stelle als Sozialarbeiter bei der Caritas ausgeschrieben. Petkovic bewirbt sich und bekommt sie, arbeitet mit Arbeitslosen, von denen einige auch Drogen- und Alkoholprobleme haben. Damit sie im Alltag funktionieren und eine Stelle finden können. Er selbst wird im Fussball erfolgreich als Trainer, führt Bellinzona in den Cupfinal und wird dann YB-Trainer.

Es ist ein tolles Gespräch und Petkovic zeigt sich offen wie nie. Erzählt auch, wie es ihn prägt, dass im Krieg Bekannte ihr Leben lassen, später auch sein Schwiegervater. «Er starb ein Jahr nach dem Krieg an einem Herzinfarkt. Er starb indirekt ebenfalls wegen des Krieges, an posttraumatischem Stress. Wir sind wie Tiere, wir wollen überleben, mit Instinkt. Aber der Körper merkt sich das.» Es ist eines der seltenen Male, wo er sich nach aussen öffnet.

Beobachter rund um die Nati sagen heute noch: Privat ist Vlado ein super Mensch, aber er habe eine zweite Seite, geprägt vom Misstrauen und klarer Hierarchie-Denke. Kann als Trainer gut sein, aber kann eben auch unnahbar wirken.

Vierter Akt: Die Versöhnung

Wir beide versuchen aber, an unserem Verhältnis zu arbeiten. Und die EM 2021 würde nochmals schön intensiv werden. Die Spieler sorgen für Gesprächsstoff, weil sie erst im Lamborghini vorfahren, sich dann kurz vor dem Turnier trotz Entzündungsgefahr Tattoos stechen lassen und dann den Coiffeur einfliegen lassen.

Gerade das Einfliegenlassen des Coiffeurs kritisiere ich deutlich. Komiker Gabriel Vetter schlägt eine Wette vor, auf die mich «Blick»-Sportchefin Steffi Buchli dann in einer Sendung festnagelt. «Wenn die Schweiz den Viertelfinal erreicht, färbst Du Dir die Haare blond.»

Die Nati hat zu diesem Zeitpunkt 1:1 gegen Wales gespielt, die Gefahr erscheint nicht real, zumal ein 0:3 gegen Italien folgt. Weil Xherdan Shaqiri magistral spielt, gewinnen wir in Aserbaidschan (die EM fand in 12 Ländern statt) 3:1 gegen die Türkei und spielen gegen Frankreich in Bukarest.

3:1 führt der Favorit, als die Nati plötzlich zum 3:3 aufholt und im Penaltyschiessen gewinnt. Gegen vier Uhr nachts sind wir zurück im Hotel, um 7 Uhr suchen wir einen rumänischen Coiffeur. Die Haare ein paar Stunden später sind blond – Petkovic, der einen historischen Sieg errungen hat, ist begeistert, begrüsst mich mit strahlendem Lachen.

Böni hält sein Versprechen und färbt sich die Haare blond. zVg

Er hat Geschichte geschrieben, auch wenn dann nach dem Viertelfinal gegen Spanien Schluss ist. Es wird auch sein Ende bei der Nati sein, obwohl er noch Vertrag hat. Und plötzlich nutzt auch er die Medien.

Es ist Sonntag um 21.48 Uhr. Mein Handy klingelt, die Nummer kenne ich nicht und will eigentlich Richtung Bett marschieren. Irgendetwas im Bauch sagt mir allerdings, dass ich zurückrufen soll. Es ist Vinicio Fioranelli, der Freund und Berater des Nationaltrainers. «Vlado hat beim SFV um die Freigabe gebeten», sagt er. «Er will zu Bordeaux wechseln.» Ich frage ihn, ob er zitiert werden darf. «Ja», sagt er. Zur Sicherheit schreibe ich Petkovic noch ein WhatsApp, ob Fioranelli in seinem Namen reden dürfe. Er bestätigt sofort.

Wir stellen alles um beim «Blick». Frontseite, Kommentar, Video-Einschätzung – bis 23 Uhr ist alles fertig, eine Stunde später online und sogar im Print exklusiv. Die Story schlägt ein und der SFV bestätigt die Gespräche mit Bordeaux am Montagmorgen in einer Mitteilung. Und schreibt: «Aktuell laufen Gespräche mit den involvierten Parteien. Fakt ist: Vladimir Petkovic hat einen laufenden Vertrag, der sich im Falle der Qualifikation für die WM automatisch bis Ende 2022 verlängert.» Ich kommentiere klar: «Reisende soll man nicht aufhalten» und unterstütze damit die Position des Trainers.

Petkovic begrüsst den blonden Böni (links) und kann sich das Schmunzeln nicht verkneifen. zVg

Es geht dann Schlag auf Schlag. Die Einigung mit Bordeaux folgt, bereits vier Tage später treffen wir uns wieder – vor der Oper in Bordeaux, wo er nun unterschrieben hat und wir erste Fotos machen. «Sieben Jahre lang stresst Du mich», sagt er zum Fotografen-Kollegen Toto Marti. Er ist müde, am Morgen vom Tessin nach Zürich gefahren, dann nach Bordeaux geflogen. Vertragsunterschrift, Vorstellung für die französischen Medien, in drei Minuten wartet der Präsident zum Essen. «Also, mach schnell.»

Am nächsten Morgen sitzen wir im Hotel Intercontinental, grüne edle Sessel, hohe Mauern, alte Säulen, überall Weinflaschen hinter gesicherten Scheiben. Mit Bordeaux im Glas will er nicht posieren, «wenn wir mal gewonnen haben vielleicht», sagt er.

Danach schaut er zurück, sagt, es brauche «eine neue Herausforderung für mich, aber auch neue Inputs für die Spieler und einige rund ums Team. Es ist doch klar, dass einige Dinge nach sieben Jahren eingebrannt sind».

Ganz in Minne waren die Ausstiegsverhandlungen allerdings nicht. «Es war ein bisschen unangenehm zwischendurch, aber am Ende versöhnlich. Wir sind alle mit aufgerichtetem Kopf herausgekommen und ich bekam Glückwünsche von den meisten.»

Ob er den Respekt vermisste? «Ich bin es gewohnt, dass ich nach meinem Abgang bisweilen mehr Wertschätzung bekomme. Aber in den letzten zwei, drei Jahren habe ich in der Schweiz viel Respekt auf der Strasse gespürt. Es gab ein Erlebnis in Ascona, das mir fast peinlich war. Ich lief mit der Familie über die Piazza, in den Restaurants standen alle auf und klatschten …» Der Helden-Sieg über Frankreich hatte viel verändert. Er sagt: «Aber ich bin stolz auf die ganzen sieben Jahre, wir haben die Mentalität geändert und auch einen Generationenumbruch geschafft.»

Andere rund um Petkovic berichten, dass der Trainer oft den Respekt vermisste. Dass er sich vom Verband zu wenig geschützt fühlte. Dass es darum ging und mit vielen Spielern heute noch oft und freundschaftlich Kontakt halte.

Petkovic hat jene Sieges-Mentalität, die von Xhaka ausgehend noch viel in die Nati hineinspielt, gepflanzt. Der Sieges-Wille, den Petkovic hoffentlich am Freitagmorgen mit Algerien zu spüren bekommt.

Als wir uns trennen in Bordeaux, verabschiedet sich Petkovic mit Schalk und Humor: «Auch mit euch hatte ich zehn Jahre Probleme. Als ich YB-Trainer war, habt ihr immer auf der Dreierkette rumgehackt, die sieben Nati-Jahre danach hatten wir ja auch einige Auseinandersetzungen. Aber es ist schön, wie wir auseinandergehen. Und dies ist das, was zählt.»

Am Mittwoch sehen wir uns wieder.