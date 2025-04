Mit fairen Mitteln nicht zu stoppen: Augsburgs Cédric Zesiger (m.) kommt gegen Harry Kane zu spät und muss am Ende nach zwei Gelben Karten frühzeitig vom Platz Keystone

Bayern München meistert das potenziell heikle Auswärtsspiel in Augsburg mit einem 3:1-Sieg und legt im Meisterrennen vor. Der Siegtreffer fällt kurz nach der Gelb-roten Karte für Cédric Zesiger.

Keystone-SDA SDA

Der FC Bayern hält im Bundesliga-Titelrennen Meister Bayer Leverkusen weiter auf Distanz. Die Münchner siegten im Bayern-Duell beim FC Augsburg 3:1 und vergrösserten den Vorsprung zum Klub von Granit Xhaka vorerst auf neun Punkte. Der Sieg hatte allerdings einen möglicherweise hohen Preis: Nationalspieler Jamal Musiala musste in der zweiten Halbzeit verletzt vom Platz.

Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Musiala mit seinem Ausgleichstor noch die Wende eingeleitet. Torjäger Harry Kane nach einer Stunde mit seinem 23. Saisontor und Leroy Sané in der Nachspielzeit machten schliesslich den Sieg perfekt.

Die Augsburger waren zunächst durch Dimitris Giannoulis in Führung gegangen. Unglücklich war der Auftritt von Cédric Zesiger. Der bereits in der ersten Hälfte verwarnte Schweizer Internationale brachte Harry Kane kurz vor dessen 2:1 in einem Zweikampf zu Fall, was die Gelb-Rote Karte für den Augsburger Verteidiger nach sich zog. Zesiger hatte erst den Ball gespielt, aber dann Kane hart am Knöchel getroffen. Zu zehnt konnten seine Teamkollegen die Niederlage nicht abwenden.