Zinédine Zidane tritt wohl die Nachfolge von Didier Deschamps als Nationaltrainer in Frankreich an Keystone

Der neue Nationaltrainer Frankreichs ist offenbar bekannt. Zinédine Zidane soll nach der Weltmeisterschaft im Sommer die Nachfolge von Didier Deschamps antreten.

Keystone-SDA SDA

Die Wortmeldungen hatten sich zuletzt gehäuft. Im Umlauf waren Meinungen, die den Wert von Gerüchten überstiegen. Die Zweifel über das Engagement Zidanes dürften endgültig beseitigt sein, seit Philippe Diallo, der Präsident des nationalen Fussballverbandes, sich zu dieser Personalie geäussert hat. «Ja, ich kenne seinen Namen», antwortete Diallo in einem Interview mit der Zeitung «Le Figaro» auf die Frage nach dem Nachfolger von Deschamps. Dass es der dreifache Welt-Fussballer sein wird, scheint in Frankreich ein offenes Geheimnis.

Der 57-jährige Deschamps, mit dem zusammen Zidane als Spieler 1998 Weltmeister geworden war, verkündete seinen Abgang schon im Januar vergangenen Jahres. Er hatte das Amt vor 16 Jahren antreten und die Equipe Tricolore 2018 zum WM-Titel und vier Jahre danach in den WM-Final geführt.

Mit der Anstellung als Nationalcoach würde Zidane eine fünfjährige Pause als Trainer beenden. Zwischen 2016 und 2018 sowie 2019 bis 2021 stand er bei Real Madrid in der Verantwortung. Mit den Königlichen gewann er als Chefcoach unter anderem dreimal die Champions League.

In der Vergangenheit hatte der 53-jährige Zidane mehrfach sein Interesse am wichtigsten Trainerjob in Frankreich bekundet. «Ich fühle mich in der französischen Nationalmannschaft zu Hause, bei der ich mehr als zehn Jahre Spieler war. Natürlich ist das ein Traum. Ich freue mich darauf», sagte Zidane. Es tönt auch bei ihm nach einem bereits gefallenen Entscheid.