Zieht die Schweizer Nati in den Viertelfinal ein oder bedeutet Irland Endstation?

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

U17-WM im Ticker Zieht die Schweizer Nati in den Viertelfinal ein oder bedeutet Irland Endstation?

Patrick Lämmle

18.11.2025

Die Schweizer U17-Nati trifft im WM-Achtelfinal auf Irland. Setzt sich das Team von Trainer Luigi Pisino im Duell zweier Gruppensieger durch?

Redaktion blue Sport

18.11.2025, 15:38

18.11.2025, 16:35

Achtelfinale, U17-WM in Katar
Schweiz vs. Irland 0:0*
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Die erste Halbzeit geht torlos zu Ende

    Die Schweizer haben zwar etwas mehr Ballbesitz als die Iren, gefährlich wird es in der ersten Halbzeit aber auf beiden Seiten nicht. Wer sich hier das Viertelfinal-Ticket lösen wird, ist nicht absehbar.

    Ein paar Statistiken aus der 1. Halbzeit
    Ein paar Statistiken aus der 1. Halbzeit
    flashscore.de
  • 38.

    Irland-Juwel Noonan kommt zum Abschluss

    Michael Noonan kontrolliert einen hohen Ball mit der Brust und geht dann direkt in den Abschluss. Sein Schuss segelt ziemlich weit übers Tor.

  • 36.

    Brogli ist zur Stelle

    Ein Rückpass auf Nati-Goalie Brogli gerät etwas kurz, doch der Goalie passt auf und kann das Leder noch vor dem irischen Angreifer aus der Gefahrenzone spedieren.

  • 34.

    Die Schweiz wird stärker

    Die Schweizer erhöhen in den letzten Minuten den Druck. Eine wirkliche Top-Chance können sie sich aber weiterhin nicht erspielen.

  • 28.

    Correia geht in den Abschluss

    Mambwa passt vom linken Flügel in den Rückraum, wo Correia ausserhalb des Sechzehners zum Abschluss kommt. Er bringt aber nicht genug Power in den Schuss, so dass Irland-Verteidiger Sherlock locker klären kann.

  • 23.

    Grosses Glück für die Schweiz

    Die Schweizer können nicht klären und so kommt ein Ire aus rund 25 Metern zum Abschluss. Den Schuss lenkt Erblin Sadikaj noch gefährlich ab. Glücklicherweise segelt der Ball am Tor vorbei, denn Brogli hätte wohl nicht mehr reagieren können.

  • 22.

    Scherrer setzt Kopfball am Tor vorbei

    Nach einer Ecke von Jull Stiel steigt Scherrer am höchsten und köpft den Ball am Tor vorbei.

  • 18.

    Ausgeglichene Partie

    Es geht hin und her, grosse Chancen haben wir aber noch keine gesehen.

  • 14.

    Fallrückzieher von Koloto

    Koloto setzt von der Strafraumgrenze zum Fallrückzieher an. Schön anzusehen ist das allemal, den Goalie stellt er mit seinem Abschluss aber vor keine Probleme.

  • 11.

    Erste Eckbälle für Irland

    Die Iren dürfen gleich zwei Eckbälle treten, aber auch hier sind die Schweizer auf der Höhe.

  • 8.

    Die Schweizer lassen nichts anbrennen

    Die Iren werden stärker, gefährlich wird es aber nur im Ansatz. Die Schweizer verteidigen bislang alles weg. Einmal übertreibt es Koloto und holt Sherlock von den Beinen.

  • 4.

    Koloto will einen Elfmeter …

    … kriegt ihn aber nicht. Die Schweizer Nummer 7 fällt etwas gar leicht.

  • 1.

    Scherrer mit erstem Warnschuss

    Nevio Scherrer kommt im gegnerischen Strafraum zum Abschluss. Er knallt den vor ihm aufspringenden Ball aber deutlich übers Gehäuse.

  • 1.

    Es geht los …

    Die Iren haben Anstoss …

  • Die Nati-Startelf um Captain Gil Zufferey

    SRF

  • Anpfiff um 15.45 Uhr

    Der Achtelfinal zwischen der Schweiz und Irland wird um 15.45 Uhr angepfiffen.

  • Irlands Weg in den WM-Achtelfinal

    4:1 gegen Panama, 2:1 gegen Usbekistan und 0:0 gegen Paraguay: Irland beendete die Gruppenphase mit sieben Punkten auf Platz 1. Im Sechzehntelfinal gegen Kanada stand es nach 90 Minuten 1:1, im folgenden Elfmeterschiessen setzte sich Irland mit 9:8 durch.

  • Der Schweizer Weg in den WM-Achtelfinal

    Die Schweiz startete mit einem 4:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste ins Turnier, gefolgt von einem 0:0 gegen Südkorea und einem 3:1-Sieg gegen Mexiko. Mit sieben Punkten sicherte sich die Schweiz den Gruppensieg. Im Sechzehntelfinal feierte die U17-Nati einen 3:1-Sieg gegen Ägypten.

  • Die Schweizer wollen sich keine Grenzen setzen

    U17-Natitrainer Pisino: «Wir haben kein Limit, aber Arroganz gewinnt keine Spiele»

    U17-Natitrainer Pisino: «Wir haben kein Limit, aber Arroganz gewinnt keine Spiele»

    17.11.2025

  • Das könnte dich auch interessieren

    U17-Natitrainer Pisino. «Wir haben kein Limit, aber Arroganz gewinnt keine Spiele»

    U17-Natitrainer Pisino«Wir haben kein Limit, aber Arroganz gewinnt keine Spiele»

    Serbien heiss auf U17-Star. Verliert die Schweiz auch Mega-Talent Mladen Mijajlovic?

    Serbien heiss auf U17-StarVerliert die Schweiz auch Mega-Talent Mladen Mijajlovic?

    Alle Talente im Porträt. Diese Schweizer spielen sich an der U17-WM ins Rampenlicht

    Alle Talente im PorträtDiese Schweizer spielen sich an der U17-WM ins Rampenlicht

    • Mehr anzeigen

Meistgelesen

Nato-U-Boot versenkt Fregatte aus Norwegen +++ C4 im Einsatz: So lief die Sabotage in Polen ab
«Ach, ich liebe Beatrice Egli über alles, aber...»
Zieht die Schweizer Nati in den Viertelfinal ein oder bedeutet Irland Endstation?
Ist dieser juristische Kniff Trumps Schlupfloch im Fall Epstein?
Deepfake-Betrug in der Schweiz explodiert – Zahl der Fälle verfünffacht

Fussball-News

Päckli-Trick. Gericht in Bülach verurteilt Ex-FCZ-Spieler Denoon wegen Betrugs

Päckli-TrickGericht in Bülach verurteilt Ex-FCZ-Spieler Denoon wegen Betrugs

WM-Quali-Duell ab 20:45 Uhr live. Deshalb werden Avdullahu und Hajdari gegen die Schweiz nicht spielen

WM-Quali-Duell ab 20:45 Uhr liveDeshalb werden Avdullahu und Hajdari gegen die Schweiz nicht spielen

Erkennst du den damals 2-Jährigen?. Hier hat Senderos einen Nati-Star auf dem Arm

Erkennst du den damals 2-Jährigen?Hier hat Senderos einen Nati-Star auf dem Arm

Deutschland löst WM-Ticket. Es wartet viel Arbeit auf Nagelsmann und seine Mannschaft

Deutschland löst WM-TicketEs wartet viel Arbeit auf Nagelsmann und seine Mannschaft

Er spielte für die Nati und Kosovo. Albert Bunjaku: «Doppelbürger werden sich nicht mehr sofort für die Schweiz entscheiden»

Er spielte für die Nati und KosovoAlbert Bunjaku: «Doppelbürger werden sich nicht mehr sofort für die Schweiz entscheiden»

Fussball-Videos

Schmidt erzählt: So war es mit einer Bundesliga-Mannschaft in Biwacks auf 2500 Meter

Schmidt erzählt: So war es mit einer Bundesliga-Mannschaft in Biwacks auf 2500 Meter

12.11.2025

Schmidt erinnert sich: «So war es in Mainz mit Thomas Tuchel»

Schmidt erinnert sich: «So war es in Mainz mit Thomas Tuchel»

12.11.2025

Stromausfall beim Abschlusstraining der Nati

Stromausfall beim Abschlusstraining der Nati

18.11.2025

«Die Nati muss noch einmal 90 Minuten lang durchziehen»

«Die Nati muss noch einmal 90 Minuten lang durchziehen»

Mit komfortablem Vorsprung geht die Schweizer Nationalmannschaft ins letzte Spiel der WM-Qualifikation gegen Kosovo. blue Sport Chefredaktor Andy Böni schätzt die Lage vor Ort in Pristina ein.

17.11.2025

Kobel: «Wollen gegen Kosovo ein gutes Gesicht zeigen»

Kobel: «Wollen gegen Kosovo ein gutes Gesicht zeigen»

17.11.2025

Schmidt erzählt: So war es mit einer Bundesliga-Mannschaft in Biwacks auf 2500 Meter

Schmidt erzählt: So war es mit einer Bundesliga-Mannschaft in Biwacks auf 2500 Meter

Schmidt erinnert sich: «So war es in Mainz mit Thomas Tuchel»

Schmidt erinnert sich: «So war es in Mainz mit Thomas Tuchel»

Stromausfall beim Abschlusstraining der Nati

Stromausfall beim Abschlusstraining der Nati

«Die Nati muss noch einmal 90 Minuten lang durchziehen»

«Die Nati muss noch einmal 90 Minuten lang durchziehen»

Kobel: «Wollen gegen Kosovo ein gutes Gesicht zeigen»

Kobel: «Wollen gegen Kosovo ein gutes Gesicht zeigen»

Mehr Videos