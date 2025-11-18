Zieht die Schweizer Nati in den Viertelfinal ein oder bedeutet Irland Endstation?

Die Schweizer U17-Nati trifft im WM-Achtelfinal auf Irland. Setzt sich das Team von Trainer Luigi Pisino im Duell zweier Gruppensieger durch?
-
Liveticker
-
Liveticker beendet
-
Die erste Halbzeit geht torlos zu Ende
Die Schweizer haben zwar etwas mehr Ballbesitz als die Iren, gefährlich wird es in der ersten Halbzeit aber auf beiden Seiten nicht. Wer sich hier das Viertelfinal-Ticket lösen wird, ist nicht absehbar.
-
38.
Irland-Juwel Noonan kommt zum Abschluss
Michael Noonan kontrolliert einen hohen Ball mit der Brust und geht dann direkt in den Abschluss. Sein Schuss segelt ziemlich weit übers Tor.
-
36.
Brogli ist zur Stelle
Ein Rückpass auf Nati-Goalie Brogli gerät etwas kurz, doch der Goalie passt auf und kann das Leder noch vor dem irischen Angreifer aus der Gefahrenzone spedieren.
-
34.
Die Schweiz wird stärker
Die Schweizer erhöhen in den letzten Minuten den Druck. Eine wirkliche Top-Chance können sie sich aber weiterhin nicht erspielen.
-
28.
Correia geht in den Abschluss
Mambwa passt vom linken Flügel in den Rückraum, wo Correia ausserhalb des Sechzehners zum Abschluss kommt. Er bringt aber nicht genug Power in den Schuss, so dass Irland-Verteidiger Sherlock locker klären kann.
-
23.
Grosses Glück für die Schweiz
Die Schweizer können nicht klären und so kommt ein Ire aus rund 25 Metern zum Abschluss. Den Schuss lenkt Erblin Sadikaj noch gefährlich ab. Glücklicherweise segelt der Ball am Tor vorbei, denn Brogli hätte wohl nicht mehr reagieren können.
-
22.
Scherrer setzt Kopfball am Tor vorbei
Nach einer Ecke von Jull Stiel steigt Scherrer am höchsten und köpft den Ball am Tor vorbei.
-
18.
Ausgeglichene Partie
Es geht hin und her, grosse Chancen haben wir aber noch keine gesehen.
-
14.
Fallrückzieher von Koloto
Koloto setzt von der Strafraumgrenze zum Fallrückzieher an. Schön anzusehen ist das allemal, den Goalie stellt er mit seinem Abschluss aber vor keine Probleme.
-
11.
Erste Eckbälle für Irland
Die Iren dürfen gleich zwei Eckbälle treten, aber auch hier sind die Schweizer auf der Höhe.
-
8.
Die Schweizer lassen nichts anbrennen
Die Iren werden stärker, gefährlich wird es aber nur im Ansatz. Die Schweizer verteidigen bislang alles weg. Einmal übertreibt es Koloto und holt Sherlock von den Beinen.
-
4.
Koloto will einen Elfmeter …
… kriegt ihn aber nicht. Die Schweizer Nummer 7 fällt etwas gar leicht.
-
1.
Scherrer mit erstem Warnschuss
Nevio Scherrer kommt im gegnerischen Strafraum zum Abschluss. Er knallt den vor ihm aufspringenden Ball aber deutlich übers Gehäuse.
-
1.
Es geht los …
Die Iren haben Anstoss …
-
Die Nati-Startelf um Captain Gil Zufferey
-
Anpfiff um 15.45 Uhr
Der Achtelfinal zwischen der Schweiz und Irland wird um 15.45 Uhr angepfiffen.
-
Irlands Weg in den WM-Achtelfinal
4:1 gegen Panama, 2:1 gegen Usbekistan und 0:0 gegen Paraguay: Irland beendete die Gruppenphase mit sieben Punkten auf Platz 1. Im Sechzehntelfinal gegen Kanada stand es nach 90 Minuten 1:1, im folgenden Elfmeterschiessen setzte sich Irland mit 9:8 durch.
-
Der Schweizer Weg in den WM-Achtelfinal
Die Schweiz startete mit einem 4:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste ins Turnier, gefolgt von einem 0:0 gegen Südkorea und einem 3:1-Sieg gegen Mexiko. Mit sieben Punkten sicherte sich die Schweiz den Gruppensieg. Im Sechzehntelfinal feierte die U17-Nati einen 3:1-Sieg gegen Ägypten.
-
Die Schweizer wollen sich keine Grenzen setzen
-
