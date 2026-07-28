Didier Deschamps hat seinen erwarteten Nachfolger als Nationaltrainer Frankreichs. Zinédine Zidane übernimmt das Amt, das sein langjähriger Weggefährte wie angekündigt nach der WM niedergelegt hat.

Was die Spitze des französischen Fussballverbandes am Dienstag verkündet hat, ist nichts weiter als eine Vollzugmeldung, eine Bestätigung dessen, was sich seit längerem abgezeichnet und sich in den vergangenen Wochen konkretisiert hat. Der 54-jährige Zinédine Zidane folgt auf den drei Jahre älteren Didier Deschamps, der während zwölf Jahren die Verantwortung beim Nationalteam inne gehabt hat.

Zidane, der einen bis zur WM 2030 gültigen Vierjahresvertrag unterzeichnet hat, tritt in grosse Fussstapfen. Deschamps hat die Eqiupe tricolore wieder zu einer Einheit geformt hat. Er hat es verstanden, die vielen Stars vom Teamgedanken zu überzeugen, sie davon abzubringen, die Eigeninteressen in den Vordergrund zu stellen. Als Krönung seines erfolgreichen Schaffens hat Deschamps die Mannschaft 2018 in Russland zum WM-Titel geführt. Weltmeister war er auch 20 Jahre zuvor als Spieler geworden – im eigenen Land an der Seite Zidanes.

Zidane, für den die neue Tätigkeit der Erfüllung eines Traums gleichkommt, kehrt nach fünf Jahren Auszeit auf den Trainerstuhl zurück. Seine letzte Station war Real Madrid, das er damals zum zweiten Mal betreut hatte. Der neue «Sélectionneur» wird seine Arbeit verrichten, wie er es stets gehandhabt hat. Zidane gehört im Weltfussball zu den Vertretern der leiseren Sorte.

Die Anstellung bei Frankreichs Verband beginnt offiziell Anfang September – gut drei Wochen vor dem Auftakt zur Nations League mit den Spielen gegen die Türkei, Belgien und Italien.