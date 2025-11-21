  1. Privatkunden
WM-Viertelfinal gegen Portugal Zubi glaubt an Exploit der U17-Nati: «Alles ist möglich»

Marko Vucur, Jan Arnet

21.11.2025

Zubi: «Für die U17-Nati ist alles möglich»

Zubi: «Für die U17-Nati ist alles möglich»

Die U17-Nati spielt am Freitag den WM-Halbfinal gegen Portugal. blue Sport Experte Pascal Zuberbühler, der für die FIFA in Katar im Einsatz ist, traut den Schweizern den Exploit zu.

20.11.2025

Die U17-Nati spielt am Freitag den WM-Viertelfinal gegen Portugal. blue Sport Experte Pascal Zuberbühler, der für die FIFA in Katar im Einsatz ist, traut den Schweizern den Exploit zu.

Marko Vucur, Jan Arnet

21.11.2025, 09:30

Wenn Zubi über die Organisation der U17-WM in Katar spricht, kommt er regelrecht ins Schwärmen. «Man hat schon an der WM 2022 gesehen, was man hier hochgezogen hat. Innerhalb von 75 Kilometern standen alle WM-Stadien. Das lief damals schon unglaublich gut. Jetzt hat man hier mit 48 Teams ein Turnier auf die Beine gestellt – und das alles im Aspire Center. Die Mannschaften begegnen sich immer wieder und überall.» 

Der frühere Nati-Goalie ist für die FIFA vor Ort, für den Weltfussballverband arbeitet er als Koordinator im Goaliebereich. Selbstverständlich drückt Zubi aber den Schweizern die Daumen. «Die Schweizer Spiele schaue ich mir natürlich immer an, ich bin ja ein stolzer Schweizer», schmunzelt er. «Ich muss sagen, dass die Nati immer besser wird. Es gibt keine Barriere.»

U21 und U19 blamierten sich. SFV-Ausbildungschef Bruggmann: «Zeigt einfach, wo unser Problem liegt»

U21 und U19 blamierten sichSFV-Ausbildungschef Bruggmann: «Zeigt einfach, wo unser Problem liegt»

So traut Zubi der Schweiz auch im Viertelfinal gegen Portugal (Freitag, 15:45 Uhr) den Sieg zu. «Die Portugiesen sind der Favorit, aber es würde mich nicht überraschen, wenn die Schweiz gewinnt. Sie sind in einem guten Flow, haben ein super System und sind sehr gut vorbereitet. Alles ist möglich. Ich traue diesem Team Grosses zu.»

Was Zubi an der U17-Nati besonders gefällt, erfährst du im Video oben.

Das sagen Akanji und Xhaka zur U17-Nati

Akanji über U17-Helden: «Das freut einen natürlich sehr»

Akanji über U17-Helden: «Das freut einen natürlich sehr»

19.11.2025

Xhaka über U17-Helden: «Das ist für viele Spieler der Dosenöffner»

Xhaka über U17-Helden: «Das ist für viele Spieler der Dosenöffner»

19.11.2025

