Der FCZ (Rodrigo Conceiçao, links) und die Grasshoppers (Florian Hoxha) treffen im Cup-Achtelfinal aufeinander Keystone

In den Cup-Achtelfinals kommt es zu vier Super-League-Duellen. Unter anderem treffen die Grasshoppers und der FCZ im Zürcher Derby aufeinander.

SDA

Die letzten beiden Begegnungen der Rivalen im Cup konnte der FCZ für sich entscheiden. Zuvor setzten sich die Grasshoppers zweimal durch – unter anderem 2004 beim legendären 6:5 nach Verlängerung.

Der FC Basel empfängt nach dem Last-Minute-Sieg gegen Stade Nyonnais den FC Sion und will wie schon im Vorjahr in die Viertelfinals einziehen. Yverdon bekommt es mit dem Cup-Finalisten der letzten drei Jahre zu tun, dem FC Lugano. Winterthur und Lausanne-Sport treffen in einem weiteren Duell zweier Teams aus der Super League aufeinander.

Vermeintlich leichtere Gegner erhielten St. Gallen und die Young Boys. Die Ostschweizer reisen ins Tessin zu Bellinzona aus der Challenge League, die Berner zu dessen Ligakonkurrent Schaffhausen. Erstligist Langenthal kämpft gegen Biel aus der Promotion League um den erstmaligen Einzug in die Cup-Viertelfinals.

Ausgetragen werden die Achtelfinals vom Dienstag, 3. bis Donnerstag, 5. Dezember.

