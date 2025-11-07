Hier wird noch viele Jahre nichts gebaut: Die Brache des ehemaligen Hardturm-Stadions in Zürich. (Archivbild) Keystone

Die Stadiongegner in Zürich geben nicht auf: Sie ziehen mit ihrem Rekurs gegen den Gestaltungsplan für das Hardturmstadion vor Bundesgericht. Wann gebaut wird, ist offen.

Ein Sprecher des Bundesgerichts bestätigte am Freitag eine entsprechende Meldung von «TeleZüri». Es sei eine Beschwerde gegen das Urteil des Zürcher Verwaltungsgerichts eingegangen.

Das Verwaltungsgericht hatte die Pläne für den Bau des Stadions inklusive Wohntürmen vor genau einem Monat gutgeheissen. Mit dem Weiterzug nach Lausanne verzögert sich die endlose Geschichte Hardturmstadion nun weiter.

Gibt es einen rechtskräftigen Gestaltungsplan, wird erst das konkrete Bauprojekt entwickelt – und auch gegen dies kann wieder bis vor Bundesgericht prozessiert werden.