35.

Ohlala, und jetzt geht es so richtig ab im Letzigrund. Spoiler: Der FCZ muss sich gleich mehrfach bei Yanick Brecher bedanken. Erst schaltet GC blitzschnell um. Bojang spielt Kollege Ndenge an, der auf der linken Seite in Richtung FCZ-Kasten stürmt und die Kugel wieder auf Bojang legt. Der Gambier scheitert alleine vor dem überragenden Brecher. Nur Sekunden später stiehlt Brecher wieder allen die Show. Abrashi kommt nach einem Einwurf zum Abschluss und zwingt den FCZ-Keeper zur Parade. Und weil Brecher so richtig warm scheint, geht seine Show nur Momente später gleich weiter. Sonny Kittel kommt nach einem Eckball zum Abschluss, scheiter aber an ... du weisst schon. Und eben dieser Kittel prüft ein Wimpernschlag später den FCZ-Goalie erneut. Sein direkter Eckballversuch lenkt Brecher grade noch über die Latte. So steht es weiterhin 0:0. So das war's – und jetzt ist auch im Letzi die Ruhe eingekehrt.