Brian Keller in Winterthur: «Verlieren ist keine Option»

Der einst «berühmteste Häftling der Schweiz», Brian Keller, steht vor seinem ersten Box-Kampf in einer grossen Arena. Verlieren sei dabei keine Option, hat er am Samstag in Winterthur gesagt. Er kämpfe am 26. April um seine Zukunft.

12.04.2025