Zug 94 wird im Cup auf den FC Luzern treffen

Am Mittwoch stehen im Schweizer Cup ein Westschweizer, ein Ostschweizer, und ein Innerschweizer Derby an – dreimal trifft ein Team aus der Super League auf eine unterklassige Mannschaft.

Zug 94 ist der letzte Klub der 1. Liga, der noch im Schweizer Cup vertreten ist. Nun hat der Verein am Mittwoch die Chance, ein Fussballmärchen zu schreiben, wie es sie nur im Cup gibt.

Nachdem Zug 94 im Cup jüngst meist früh ausgeschieden ist, trifft der Klub in seinem ersten Achtelfinal seit 35 Jahren im Innerschweizer Derby auf den Super-Ligisten Luzern. Die letzten zwei Duelle der Zuger gegen Klubs aus der höchsten Liga gingen knapp verloren: gegen Zürich in der letzten Saison und gegen Basel 2016.

Mit grösstmöglichem Selbstvertrauen werden am Mittwoch beide Klubs nicht antreten. Zug verspielte in der Meisterschaft zuletzt eine 3:0-Führung gegen den FC Schötz zum Unentschieden, während Luzern gegen Schlusslicht Winterthur gar mit 1:3 verlor.

Drittes Kantonsderby für St. Gallen

Nachdem sich St. Gallen bereits in den vergangenen zwei Runden gegen Kantonsrivalen, den FC Walenstadt und den FC Wil, durchsetzen musste, wartet nun mit Rapperswil-Jona das nächste Ostschweizer Derby. Dem aktuellen Challenge-League-Siebten läuft es in der Meisterschaft nicht wie gewünscht, während der FCSG in der Super League auf dem 2. Platz, noch vor Basel und YB, liegt.

Im dritten Derby, dem der Westschweiz, empfängt Yverdon-Sport Lausanne-Sport. Während Lausanne sich zwar in der Favoritenrolle findet, hat Yverdon mit dem 1:0-Sieg über Servette in den Sechzehntelfinals gezeigt, dass der Klub bereit ist, auch grosse Gegner zu besiegen.