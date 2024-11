Ein massives Polizeiaufgebot sichert das Stadion. Foto: Aurelien Morissard/AP sda

Trotz umfangreicher Sicherheitsmassnahmen kam es im Stade de France zu Auseinandersetzungen während des Spiels zwischen Frankreich und Israel. Die Polizei griff schnell ein, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.

SDA

Beim Nations-League-Spiel zwischen Frankreich und Israel im Stade de France kam es trotz strenger Sicherheitsvorkehrungen zu Ausschreitungen. Etwa 50 Personen waren in der Nordkurve während der ersten Halbzeit in Auseinandersetzungen verwickelt. Die Sicherheitskräfte reagierten prompt und trennten die rivalisierenden Gruppen innerhalb von zwei Minuten.

Vor dem Spiel blieb die Lage in Paris ruhig. Bereits seit dem Nachmittag war das Stadion durch ein massives Polizeiaufgebot weiträumig abgesichert.

Umfangreiche Sicherheitsmassnahmen

Der Pariser Polizeichef Laurent Nuñez hatte das Spiel als Hochrisikopartie eingestuft. Insgesamt 4'000 Polizisten waren im Einsatz, sowohl im Stadion als auch in der Umgebung und im Nahverkehr. Zusätzlich sorgten 1'600 Sicherheitskräfte innerhalb der Spielstätte für Ordnung.

Trotz der Sicherheitsbedenken blieben viele Plätze im Stadion unbesetzt. Etwa 20'000 Zuschauer verfolgten das Spiel, darunter auch einige israelische Fans, die trotz einer Warnung des israelischen Nationalen Sicherheitsrats anwesend waren. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sowie die ehemaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy und François Hollande waren auf der Tribüne zugegen.

Proteste und Sicherheitsbedenken

In der Nähe des Stadions versammelten sich am frühen Abend Hunderte von Demonstranten unter dem Motto «Man spielt nicht mit dem Genozid», um gegen das Spiel zu protestieren. Ein dpa-Reporter berichtete von einer ruhigen Lage vor Ort.

Die Sicherheit israelischer Fans war ein zentrales Anliegen, insbesondere nach gezielten Angriffen in Amsterdam am vergangenen Donnerstag. Der israelische Nationale Sicherheitsrat hatte seine Bürger gewarnt, bei Veranstaltungen im Ausland vorsichtig zu sein und Sport- und Kulturveranstaltungen zu meiden, an denen israelische Teams oder Künstler beteiligt sind, wie die Zeitung «Haaretz» berichtete.

Nati-Direktor Tami: «Shaqiri hat sich schon verbessert – auch sein physisches Niveau» 14.11.2024

Fabian Schär über schwierige Momente, eine mögliche FCB-Rückkehr und die Gründe für den Nati-Rücktritt Nach 86 Länderspielen ist der Ostschweizer aus der Nati zurückgetreten. Stefan Eggli diskutiert mit Fabian Schär, dessen Jugendtrainer Axel Thoma und Chefredaktor Andreas Böni über seine Laufbahn, die ihn bis zu Newcastle United geführt hat. 13.11.2024

SDA