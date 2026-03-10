Lamine Yamal winkt mit 18 Jahren und 240 Tagen schon der 30. Einsatz in der Champions League und damit ein Rekord Keystone

Barcelona und Liverpool treffen in den Achtelfinal-Hinspielen der Champions League auf Gegner, denen sie schon in der Ligaphase begegnet sind. Lamine Yamal (Barcelona) winkt eine weitere Bestmarke.

Keystone-SDA SDA

Barcelona beginnt die Playoffs in der Champions League bei Newcastle United. Bei den Engländern wird der Schweizer Fabian Schär, der vor zwei Monaten am Fuss operiert worden ist, weiter fehlen.

Newcastle und Barcelona standen sich in der allerersten Runde dieser Champions League schon gegenüber, damals siegten die Spanier im St. James' Park mit 2:1. Lamine Yamal wird, wenn aufgestellt, einen Rekord brechen. Dem spanischen Teenager winkt der 30. Champions-League-Einsatz mit erst 18 Jahren und 240 Tagen. Noch bis mindestens am Dienstag hält Warren Zaïre Emery den Rekord für den jüngsten Akteur mit 30 Einsätzen in der Königsklasse. Emery war bei seinem 30. Spiel 19 Jahre und 227 Tage alt.

Zu einer Neuauflage kommt es auch bei der Partie Galatasaray – Liverpool. Am zweiten Spieltag standen sich die beiden Teams in Istanbul gegenüber, damals setzte sich Galatasaray dank eines Treffers von Victor Osimhen mit 1:0 durch. Galatasaray steht erstmals seit zwölf Jahren wieder in den Achtelfinals der Königsklasse. Liverpool hingegen gilt als Stammgast in den Achtelfinals der Champions League. Aber: Zuletzt schied Liverpool zweimal in den Achtelfinals aus.

Bayern München sorgt sich vor dem Hinspiel in Bergamo gegen Atalanta um wichtiges Personal. Harry Kane stand am Freitag beim 4:1 gegen Borussia Mönchengladbach nicht auf dem Platz (Wadenprobleme); sein Einsatz in Bergamo ist noch fraglich. Auch Torhüter Manuel Neuer, der gegen Mönchengladbach in der Pause ausgewechselt worden ist, bangt um seinen Einsatz. Neuer gab gegen Mönchengladbach nach zwei Wochen Pause (Muskelfaserriss) sein Comeback.

Ausserdem stehen sich am Dienstag Atletico Madrid und Tottenham Hotspur gegenüber. Ein besonderes Spiel wird das primär für Conor Gallagher. Der Mittelfeldspieler wechselte im Januar von Atletico zu Tottenham. Zuvor bestritt er 77 Pflichtspiele (mit 7 Toren) für das Team von Trainer Diego Simeone aus Madrid.