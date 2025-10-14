Zwei Schweizer ungenügend – die Nati-Noten zur Nullnummer in Slowenien

«Den Schweizer Stürmern hat der Mut gefehlt» 13.10.2025

Die Schweiz verpasst in Slowenien den Sieg, holt aber einen wichtigen Punkt, der in der Endabrechnung noch Gold wert sein kann – und spielt wieder zu null. Die Nati-Spieler in der Einzelkritik.

Note: 5 Tor Gregor Kobel

Wenn er gefordert wird, ist er zur Stelle. Spielt zum fünften Mal in Folge zu null und stellt damit den Rekord von Yann Sommer ein, wobei Sommer (bis jetzt) noch ein paar Minuten länger ohne Gegentor blieb.

Note: 4.5 Verteidigung Silvan Widmer

Viele Ballaktionen in der Startphase. Sucht immer wieder den Weg nach vorne. Auch defensiv auf der Höhe. Nach knapp einer Stunde hat er Feierabend.

Note: 5 Verteidigung Manuel Akanji

Gegen Schweden noch ein Unsicherheitsfaktor, nun macht Akanji seinen Job wieder mit der gewohnten Coolness. Hat Sloweniens Top-Stürmer Sesko über weite Strecken im Griff.

Akanji: «Wir hätten den Sieg verdient» 13.10.2025

Note: 5 Verteidigung Nico Elvedi

Sein Zweikampfverhalten ist einmal mehr top. Starker Block kurz nach dem Seitenwechsel. Ansonsten lassen die Schweizer nicht viel zu.

Note: 4 Verteidigung Ricardo Rodriguez

Eher selten in der Offensive anzutreffen. Konzentriert sich auf seine Defensiv-Aufgaben – und hat in der 70. Minute Glück, dass sein Ballverlust nicht zum Gegentor führt.

Note: 4 Mittelfeld Granit Xhaka

Nicht so spielbestimmend, wie noch gegen Schweden. Ungewohnt viele Abspielfehler. Verhindert mit gutem Stellungsspiel aber den einen oder anderen gefährlichen Slowenien-Konter.

Xhaka: «Wir können den Sack zuhause vor unseren Fans zumachen» 13.10.2025

Note: 4 Mittelfeld Remo Freuler

Hat in der 23. Minute die Chance aufs 1:0, trifft aber den Ball nicht. Fällt ansonsten weder auf noch ab.

Freuler: «Wir müssen den Ball schneller laufen lassen» 13.10.2025

Note: 4 Mittelfeld Djibril Sow

Er rückt für Rieder in die Startelf. Seine Laufstärke ist in diesem umkämpften Spiel viel wert. Die Kreativität für einen Überraschungsmoment fehlt Sow aber. Nach 62 Minuten ausgewechselt.

Note: 3.5 Sturm Ruben Vargas

Hat auf seiner rechten Seite einen schweren Stand. Auch seine Standards sind ungefährlich. Versucht viel, aber klappen will wenig.

Note: 4.5 Sturm Breel Embolo

Behauptet den Ball wie kein anderer. Hat nicht so viele Chancen wie noch gegen die Schweden, ist mehr der Vorbereiter an diesem Abend.

Note: 3.5 Sturm Dan Ndoye

Ndoye ist meistens einer der besten Nati-Spieler, in diesem Spiel will ihm aber nicht sehr viel gelingen. Bleibt mit seinen Vorstössen immer wieder an der starken Slowenien-Abwehr hängen.

Eingewechselte Spieler

Note: 4 Ab 63. Minute für Sow Johan Manzambi

Nach seinem Treffer gegen Schweden darf der Youngster etwas länger ran. Die zündende Idee fehlt aber auch Manzambi. Kurz vor dem Schlusspfiff vergibt er die letzte Schweizer Chance.

Note: 4.5 Ab 63. Minute für Widmer Miro Muheim

Sucht nach der Einwechslung sofort die Offensive und hat in der Schlussphase noch die Riesenchance aufs 1:0.

Note: – Ab 77. Minute für Vargas Fabian Rieder

Kann sich in der kurzen Spielzeit nicht wie gewünscht in Szene setzen. Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

Note: – Ab 77. Minute für Rodriguez Adrian Bajrami

Kommt zu seinem Nati-Debüt, von Nervosität ist nichts zu spüren. Verteidigt bei einem Konter sogar mit Schuh in der Hand. Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.