WM-Ticket muss warten Zwei Schweizer ungenügend – die Nati-Noten zur Nullnummer in Slowenien

Jan Arnet und Julian Barnard, Ljubljana

14.10.2025

«Den Schweizer Stürmern hat der Mut gefehlt»

«Den Schweizer Stürmern hat der Mut gefehlt»

13.10.2025

Die Schweiz verpasst in Slowenien den Sieg, holt aber einen wichtigen Punkt, der in der Endabrechnung noch Gold wert sein kann – und spielt wieder zu null. Die Nati-Spieler in der Einzelkritik.

,

Jan Arnet und Julian Barnard, Ljubljana

14.10.2025, 07:00

Gregor Kobel, Spieler, des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 05. Juni 2024 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Christian Beutler)
Note:  5

Tor

Gregor Kobel

Wenn er gefordert wird, ist er zur Stelle. Spielt zum fünften Mal in Folge zu null und stellt damit den Rekord von Yann Sommer ein, wobei Sommer (bis jetzt) noch ein paar Minuten länger ohne Gegentor blieb.

Note:  4.5

Verteidigung

Silvan Widmer

Viele Ballaktionen in der Startphase. Sucht immer wieder den Weg nach vorne. Auch defensiv auf der Höhe. Nach knapp einer Stunde hat er Feierabend.

Note:  5

Verteidigung

Manuel Akanji

Gegen Schweden noch ein Unsicherheitsfaktor, nun macht Akanji seinen Job wieder mit der gewohnten Coolness. Hat Sloweniens Top-Stürmer Sesko über weite Strecken im Griff.

Akanji: «Wir hätten den Sieg verdient»

Akanji: «Wir hätten den Sieg verdient»

13.10.2025

Note:  5

Verteidigung

Nico Elvedi

Sein Zweikampfverhalten ist einmal mehr top. Starker Block kurz nach dem Seitenwechsel. Ansonsten lassen die Schweizer nicht viel zu.

Note:  4

Verteidigung

Ricardo Rodriguez

Eher selten in der Offensive anzutreffen. Konzentriert sich auf seine Defensiv-Aufgaben – und hat in der 70. Minute Glück, dass sein Ballverlust nicht zum Gegentor führt.

Note:  4

Mittelfeld

Granit Xhaka

Nicht so spielbestimmend, wie noch gegen Schweden. Ungewohnt viele Abspielfehler. Verhindert mit gutem Stellungsspiel aber den einen oder anderen gefährlichen Slowenien-Konter.

Xhaka: «Wir können den Sack zuhause vor unseren Fans zumachen»

Xhaka: «Wir können den Sack zuhause vor unseren Fans zumachen»

13.10.2025

Note:  4

Mittelfeld

Remo Freuler

Hat in der 23. Minute die Chance aufs 1:0, trifft aber den Ball nicht. Fällt ansonsten weder auf noch ab.

Freuler: «Wir müssen den Ball schneller laufen lassen»

Freuler: «Wir müssen den Ball schneller laufen lassen»

13.10.2025

Portrait von Djibril Sow Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 23. März 2025 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Gaëtan Bally)
Note:  4

Mittelfeld

Djibril Sow

Er rückt für Rieder in die Startelf. Seine Laufstärke ist in diesem umkämpften Spiel viel wert. Die Kreativität für einen Überraschungsmoment fehlt Sow aber. Nach 62 Minuten ausgewechselt.

Note:  3.5

Sturm

Ruben Vargas

Hat auf seiner rechten Seite einen schweren Stand. Auch seine Standards sind ungefährlich. Versucht viel, aber klappen will wenig.

Note:  4.5

Sturm

Breel Embolo

Behauptet den Ball wie kein anderer. Hat nicht so viele Chancen wie noch gegen die Schweden, ist mehr der Vorbereiter an diesem Abend.

Note:  3.5

Sturm

Dan Ndoye

Ndoye ist meistens einer der besten Nati-Spieler, in diesem Spiel will ihm aber nicht sehr viel gelingen. Bleibt mit seinen Vorstössen immer wieder an der starken Slowenien-Abwehr hängen.

Eingewechselte Spieler

Portrait von Johan Manzambi, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 2. September 2025 in Horben, Deutschland. (SFV/KEYSTONE/Georgios Kefalas)
Note:  4

Ab 63. Minute für Sow

Johan Manzambi

Nach seinem Treffer gegen Schweden darf der Youngster etwas länger ran. Die zündende Idee fehlt aber auch Manzambi. Kurz vor dem Schlusspfiff vergibt er die letzte Schweizer Chance.

Portrait von Miro Muheim, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 11. November 2024 in Zürich. (SFV/KEYSTONE/Michael Calabro)
Note:  4.5

Ab 63. Minute für Widmer

Miro Muheim

Sucht nach der Einwechslung sofort die Offensive und hat in der Schlussphase noch die Riesenchance aufs 1:0.

Note: 

Ab 77. Minute für Vargas

Fabian Rieder

Kann sich in der kurzen Spielzeit nicht wie gewünscht in Szene setzen. Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

Adrian Bajrami, Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 6. Oktober 2025 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Note: 

Ab 77. Minute für Rodriguez

Adrian Bajrami

Kommt zu seinem Nati-Debüt, von Nervosität ist nichts zu spüren. Verteidigt bei einem Konter sogar mit Schuh in der Hand. Zu kurzer Einsatz für eine Benotung. 

Bajrami über Debüt: «Mega glücklich, mega stolz»

Bajrami über Debüt: «Mega glücklich, mega stolz»

13.10.2025

