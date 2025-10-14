Zwei Schweizer ungenügend – die Nati-Noten zur Nullnummer in Slowenien

Die Schweiz verpasst in Slowenien den Sieg, holt aber einen wichtigen Punkt, der in der Endabrechnung noch Gold wert sein kann – und spielt wieder zu null. Die Nati-Spieler in der Einzelkritik.
Tor
Gregor Kobel
Wenn er gefordert wird, ist er zur Stelle. Spielt zum fünften Mal in Folge zu null und stellt damit den Rekord von Yann Sommer ein, wobei Sommer (bis jetzt) noch ein paar Minuten länger ohne Gegentor blieb.
Verteidigung
Silvan Widmer
Viele Ballaktionen in der Startphase. Sucht immer wieder den Weg nach vorne. Auch defensiv auf der Höhe. Nach knapp einer Stunde hat er Feierabend.
Verteidigung
Manuel Akanji
Gegen Schweden noch ein Unsicherheitsfaktor, nun macht Akanji seinen Job wieder mit der gewohnten Coolness. Hat Sloweniens Top-Stürmer Sesko über weite Strecken im Griff.
Verteidigung
Nico Elvedi
Sein Zweikampfverhalten ist einmal mehr top. Starker Block kurz nach dem Seitenwechsel. Ansonsten lassen die Schweizer nicht viel zu.
Verteidigung
Ricardo Rodriguez
Eher selten in der Offensive anzutreffen. Konzentriert sich auf seine Defensiv-Aufgaben – und hat in der 70. Minute Glück, dass sein Ballverlust nicht zum Gegentor führt.
Mittelfeld
Granit Xhaka
Nicht so spielbestimmend, wie noch gegen Schweden. Ungewohnt viele Abspielfehler. Verhindert mit gutem Stellungsspiel aber den einen oder anderen gefährlichen Slowenien-Konter.
Mittelfeld
Remo Freuler
Hat in der 23. Minute die Chance aufs 1:0, trifft aber den Ball nicht. Fällt ansonsten weder auf noch ab.
Mittelfeld
Djibril Sow
Er rückt für Rieder in die Startelf. Seine Laufstärke ist in diesem umkämpften Spiel viel wert. Die Kreativität für einen Überraschungsmoment fehlt Sow aber. Nach 62 Minuten ausgewechselt.
Sturm
Ruben Vargas
Hat auf seiner rechten Seite einen schweren Stand. Auch seine Standards sind ungefährlich. Versucht viel, aber klappen will wenig.
Sturm
Breel Embolo
Behauptet den Ball wie kein anderer. Hat nicht so viele Chancen wie noch gegen die Schweden, ist mehr der Vorbereiter an diesem Abend.
Sturm
Dan Ndoye
Ndoye ist meistens einer der besten Nati-Spieler, in diesem Spiel will ihm aber nicht sehr viel gelingen. Bleibt mit seinen Vorstössen immer wieder an der starken Slowenien-Abwehr hängen.
Eingewechselte Spieler
Ab 63. Minute für Sow
Johan Manzambi
Nach seinem Treffer gegen Schweden darf der Youngster etwas länger ran. Die zündende Idee fehlt aber auch Manzambi. Kurz vor dem Schlusspfiff vergibt er die letzte Schweizer Chance.
Ab 63. Minute für Widmer
Miro Muheim
Sucht nach der Einwechslung sofort die Offensive und hat in der Schlussphase noch die Riesenchance aufs 1:0.
Ab 77. Minute für Vargas
Fabian Rieder
Kann sich in der kurzen Spielzeit nicht wie gewünscht in Szene setzen. Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.
Ab 77. Minute für Rodriguez
Adrian Bajrami
Kommt zu seinem Nati-Debüt, von Nervosität ist nichts zu spüren. Verteidigt bei einem Konter sogar mit Schuh in der Hand. Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.