  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Welche Rolle spielt Eto'o? Zwei Trainer, zwei Kader – Chaos pur bei Kamerun vor Afrika-Cup

Jan Arnet

16.12.2025

Samuel Eto’o ist seit 2021 Präsident von Kameruns Fussballverband.
Samuel Eto’o ist seit 2021 Präsident von Kameruns Fussballverband.
imago

Nach dem Scheitern in der WM-Qualifikation hat Kameruns Verbandsboss Samuel Eto’o einen neuen Cheftrainer bestimmt – doch Ex-Coach Marc Brys erkennt das nicht an und agiert weiterhin, als sei er im Amt. Jetzt hat er seinen Kader für den Afrika-Cup bekannt gegeben.

Jan Arnet

16.12.2025, 10:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Kamerun herrscht ein Machtkampf um den Posten des Nationaltrainers, da der entlassene Marc Brys seine Absetzung durch Verbandspräsident Samuel Eto’o nicht anerkennt und weiterhin als Trainer agieren will.
  • Sowohl Brys als auch sein offiziell ernannter Nachfolger David Pagou haben jeweils eigene Kader für den bevorstehenden Afrika-Cup nominiert, was die Spaltung im Verband weiter vertieft.
  • Spekulationen um Eto’os Einfluss auf Spieler-Nominierungen – insbesondere das Fehlen von Torjäger Aboubakar – sorgen zusätzlich für Unruhe.
Mehr anzeigen

Die WM 2026 geht ohne Kamerun über die Bühne. Mit Marc Brys wurde die Qualifikation verpasst, was Verbandspräsident Samuel Eto’o dazu veranlasst hat, den Trainer zu entlassen und David Pagou als neuen Chefcoach zu installieren.

Pagou gab sich bei seinem Amtsantritt demonstrativ entschlossen. Bei seiner Präsentation erklärte der 56-Jährige: «Ich bin das Kind eines Militärs. Daher werden wir versuchen, die Disziplin wiederherzustellen und diesem Team ein neues Image zu verleihen.»

Ob Pagou tatsächlich die Autorität besitzt, diesen Führungsanspruch umzusetzen, ist allerdings offen. Zweifel daran äussert ausgerechnet sein Vorgänger. Der Belgier Marc Brys betreute die «Unbezähmbaren Löwen» offiziell vom 3. April 2024 bis zum 1. Dezember 2025.

Brys entlassen – oder doch nicht?

Sportlich fiel seine Bilanz durchaus positiv aus: In 17 Partien kassierte Kamerun nur zwei Niederlagen. Doch beide hatten gravierende Folgen. Das 0:1 gegen Kap Verde am 9. September kostete den Gruppensieg in der WM-Qualifikation. Und mit dem erneuten 0:1 im Playoff-Halbfinale gegen die Republik Kongo am 13. November war das WM-Aus für 2026 in den USA, Kanada und Mexiko besiegelt.

Für Eto’o war das offenbar der Wendepunkt. Kamerun hält mit acht WM-Teilnahmen den afrikanischen Rekord – das Verpassen der Endrunde gilt als nationales Versagen. Der Verbandschef zog die Konsequenzen, entliess Brys und präsentierte Pagou als neuen Mann an der Seitenlinie.

Der Belgier widerspricht dieser Darstellung allerdings vehement. Er argumentiert, nicht vom Verband, sondern direkt vom Sportministerium engagiert worden zu sein. Entsprechend könne auch nur diese Instanz ihn absetzen. In der flämischen Nachrichtensendung «VTM Nieuws» ging Brys frontal auf Eto’o los: «Eigentlich bin ich nicht überrascht. Es kommt von jemandem, der narzisstisch ist und sich für den Besten hält. Eto’o hatte von Anfang an das Ziel, mich loszuwerden, schon von der ersten Minute an hat er mich beleidigt. Ich war ihm einfach zu stark.»

Zwei unterschiedliche Kader

Da Brys sich weiterhin als amtierender Nationaltrainer betrachtet, hat er seinen eigenen Kader für den Afrika-Cup bekanntgegeben. Parallel dazu präsentierte auch Pagou eine Auswahl (siehe am Ende des Artikels). Laut Brys sei diese jedoch von Eto’o persönlich «diktiert» worden.

Auffällig ist bei Pagous Aufgebot das Fehlen prominenter Namen. Torhüter André Onana gehört ebenso wenig dazu wie Stürmer Vincent Aboubakar. Gerade die Nicht-Nominierung von Aboubakar, eigentlich der Captain des Nationalteams, sorgt in Kamerun für Diskussionen.

In Medien und sozialen Netzwerken kursiert eine These, die für zusätzlichen Zündstoff sorgt: Eto’o ist mit 56 Treffern Rekordtorschütze der Nationalmannschaft, Aboubakar folgt mit 45 Toren. Demnach soll der Verbandspräsident befürchtet haben, seinen Spitzenplatz zu verlieren – und auf einen Verzicht gedrängt haben. 

Vincent Aboubakar (Mitte) fehlt im offiziellen Kamerun-Kader für den Afrika-Cup.
Vincent Aboubakar (Mitte) fehlt im offiziellen Kamerun-Kader für den Afrika-Cup.
imago

Bestätigt sind die Spekulationen aber nicht. Gesichert ist hingegen, dass Brys auf Konfrontation setzt. In seinem Kader stehen sowohl Aboubakar als auch Onana. Ebenfalls dabei: Eric Maxim Choupo-Moting von den New York Red Bulls. Auch der frühere Bayern-Stürmer fehlt im Aufgebot von Pagou.

Im Gespräch mit «TV5 Monde» stellte Brys zuletzt nochmals klar: «Solange es kein vom Präsidenten des Landes unterschriebenes Dokument gibt, auf dem er David Pagou zum Trainer erklärt, bleibe ich der Trainer. Darüber gibt es keine Diskussionen, und so läuft es in Kamerun seit 30 Jahren.»

Der Afrika-Cup startet am 21. Dezember. Bis dahin dürfte sich das Machtgerangel im kamerunischen Fussball weiter zuspitzen.

Meistgelesen

Baschar Al-Assad – der Promi-Augenarzt der Moskauer Elite
Odermatt: «Für sie war’s lustig, für mich überhaupt nicht»
Edelweiss-Maschine muss wegen renitenten Passagieren ans Gate zurück
Tim Mälzer entsorgt heimlich Zutat – und lügt Partner ins Gesicht
Stürmischer «Bachelor»-Final endet im Liebes-Chaos

Fussball-News

Das sind die Nominierten. Die FIFA ehrt die Weltfussballer: Haben Dembélé und Bonmati erneut die Nase vorn?

Das sind die NominiertenDie FIFA ehrt die Weltfussballer: Haben Dembélé und Bonmati erneut die Nase vorn?

Fernduell mit FCSG live auf blue Sport. Muss der FC Thun heute die Tabellenführung abgeben?

Fernduell mit FCSG live auf blue SportMuss der FC Thun heute die Tabellenführung abgeben?

FC Luzern. Michael Sigerist zum VR-Präsidenten der FCL Holding AG gewählt

FC LuzernMichael Sigerist zum VR-Präsidenten der FCL Holding AG gewählt

Söldner-Check. Xhaka als «Transfer des Jahres» gefeiert ++ Manzambi über Bande geschubst ++ Sow trifft

Söldner-CheckXhaka als «Transfer des Jahres» gefeiert ++ Manzambi über Bande geschubst ++ Sow trifft

Ex-FCB-Coach muss gehen. Genk entlässt Trainer Thorsten Fink

Ex-FCB-Coach muss gehenGenk entlässt Trainer Thorsten Fink

Transfer-Ticker. Mündliche Einigung: Zidane soll Frankreich-Nati übernehmen

Transfer-TickerMündliche Einigung: Zidane soll Frankreich-Nati übernehmen