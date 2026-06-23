Du hast die WM-Spiele in der Nacht auf Dienstag verschlafen? Kein Problem! Wir halten dich auf dem Laufenden.

Das hast du in der Nacht verpasst Mbappé jagt Messi ++ Haaland schiesst Norwegen in die K.o.-Phase

Gewitter sorgt für langen Unterbruch zwischen Frankreich und Irak

Ein Unwetter rund um das Stadion des WM-Spiels zwischen Frankreich und Irak in Philadelphia hat einen langen Unterbruch verursacht. Nachdem die Partie zwar pünktlich beginnen konnte, verschlechterte sich die Wetterlage im Verlauf der Partie. Zur Halbzeit wurde die Partie dann unterbrochen.

Bei Unwettern und Gewittern in den USA orientieren sich Veranstalter an den Empfehlungen der US-amerikanischen Nationalen Wetter- und Ozeanografiebehörde (NOAA). Diese empfiehlt, Aktivitäten im Freien für mindestens 30 Minuten zu unterbrechen, wenn innerhalb eines Radius von etwa 13 Kilometern ein Blitz registriert wird. Jeder weitere Blitzeinschlag setzt diese 30-Minuten-Frist erneut in Gang.

Und so müssen sich Mbappé und Co. über zwei Stunden gedulden, bis die verlängerte Halbzeitpause endet und die Partie wieder aufgenommen werden kann.

Irak patzt – Mbappé bleibt Messi auf den Fersen

Den langen Unterbruch scheinen nicht alle Spieler gut wegstecken zu können. Irak-Verteidiger Zaid Tahseen führt in der 54. Minute einen Abstoss aus, seinen völlig missglückten Querpass kann Goalie Ahmed Basil aber nicht kontrollieren. Dembélé ist zur Stelle und lanciert mit einem weit besseren Querpass Kylian Mbappé, der mühelos den Doppelpack schnürt, seinen 16. WM-Treffer markiert und damit WM-Rekordtorschütze Lionel Messi (18) auf den Fersen bleibt. Zum Schluss gewinnt Frankreich die Partie mit 3:0.

Auch Haaland schlägt doppelt zu

Wie Gruppengegner Frankreich fährt auch Norwegen mit dem zweiten Sieg fort. Gegen Senegal gewinnen die Wikinger spektakulär mit 3:2. Erling Haaland ist an allen norwegischen Toren beteiligt und glänzt mit Assist und Doppelpack. Senegal kommt in der Nachspielzeit dank Doppltorschütze Ismaila Sarr nochmals an die Skandinavier ran, es bleibt jedoch bei 3:2.

In der Hammer-Gruppe I haben Norwegen und Frankreich die K.o.-Runde auf sicher. Am kommenden Freitag stehen sich die beiden Mannschaften gegenüber und kämpfen um den Gruppensieg.

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