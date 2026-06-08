Mit dem YB-Talent Keeto Thermoncy mischt an der WM auch ein Spieler aus der Promotion League mit Keystone

An der WM in den USA, Kanada und Mexiko sind zwölf Spieler vertreten, die ihr Geld in der Schweiz verdienen. Die Young Boys stellen die meisten Akteure ab, sogar ein Spieler aus der U21 ist dabei.

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YB hat eine Saison zum Vergessen hinter sich. Trotzdem stellen die Berner die mit Abstand meisten Spieler aller Super-League-Teams für die WM ab. Mit Christian Fassnacht (32/SUI), Armin Gigovic (24/BIH), Jaouen Hadjam (23/ALG), Marvin Keller (23/SUI) und dem in der Rückrunde von Sheffield Wednesday ausgeliehenen Yan Valery (27/TUN) fahren fünf Spieler aus dem Profi-Kader nach Übersee. Hinzu kommt mit Keeto Thermoncy (20/HAI) ein Spieler aus der U21, die in der Promotion League spielt.

Brisant: Gigovic trifft mit Bosnien-Herzegowina im zweiten Gruppenspiel auf die Schweiz mit Keller und Fassnacht, wobei der in Schweden geborene Bosnier die grössten Einsatzchancen des Trios hat.

Lugano ist mit dem noch bis im Juli unter Vertrag stehenden Mohamed Belhadj Mahmoud (26/TUN) und Hannes Delcroix (27/HAI) doppelt vertreten. Cupsieger St. Gallen, Servette und Zürich stellen mit Lawrence Ati Zigi (29/GHA), Dylan Bronn (30/TUN) und Livano Comenencia (22/CUW) je einen Spieler.

Aus der Challenge League ist mit dem von Lausanne an Nyon ausgeliehenen Goalie Melvin Mastil (26/ALG) ebenfalls ein Spieler dabei.