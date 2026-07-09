Die Tour de France 2026 hat ihren dominierenden Fahrer gefunden. Am Fusse der Pyrenäen entscheidet Tadej Pogacar das dreiwöchige Rennen bereits in der 6. Etappe. Die Stimmen der Betroffenen.

Für den Deutschen Florian Lipowit ist klar: Gegen Pogacar gibt es keine Taktik, Tadej ist einfach stärker als der Rest des Feldes

Am Donnerstag setzte der Slowene ein Ausrufezeichen, das kaum Zweifel daran lässt, dass ihm der fünfte Toursieg noch zu nehmen ist. Der vierfache Toursieger griff am Tourmalet früh an, fuhr der Konkurrenz davon und gewann die Etappe nach Gavarnie-Gèdre mit 2:38 Minuten Vorsprung auf Jonas Vingegaard. Im Gesamtklassement nahm er dem Dänen, mit dem er am Morgen in Pau noch zeitgleich gelegen hatte, auf einen Schlag 2:42 Minuten ab.

Plan der Organisatoren schlug fehl

Die Organisatoren hatten die Strecke bewusst so konzipiert, dass das Rennen möglichst lange offenbleibt. Statt mehrerer schwerer Alpen- und Pyrenäen-Königsetappen stand lediglich ein grosser Tag in den Pyrenäen auf dem Programm. Doch selbst dieser Versuch, die Spannung zu konservieren, scheiterte an Pogacars Dominanz.

Für den Schweizer Mauro Gianetti, den Teamchef von UAE Emirates, steht Pogacars Sonderstellung ausser Frage. «Er ist ein Ausnahmetalent wie Michael Jordan, der Dinge kann, zu denen sonst niemand fähig ist», zitierte ihn die Nachrichtenagentur Frankreichs, die AFP.

Pogacar selbst ordnete seinen 23. Etappen-Triumph ebenfalls hoch ein. «Dieser Erfolg gehört zu meinen fünf schönsten Siegen.» Anschliessend gewährte der Slowene einen Einblick in die Vorbereitung auf seinen grossen Angriff. «Schon gestern auf der Fahrt ins Hotel haben wir im Bus nur noch über diese Etappe gesprochen. Heute Morgen bin ich bereits um sieben Uhr aufgewacht und war voller Energie. Wir sind gefahren, als hätten wir nichts zu verlieren. Dass es so aufgegangen ist, macht mich unglaublich stolz.»

Vingegaard steckt nicht auf

Vingegaard wollte sich trotz des herben Rückschlags nicht geschlagen geben. «Es war ein schwieriger Tag, sicher nicht der, den ich mir erhofft hatte. Aber ich glaube weiterhin an mich. Meine Beine werden von Tag zu Tag besser. Der Kampf ist noch nicht vorbei.»

Die Realität spricht allerdings eine andere Sprache. Bereits in den vergangenen beiden Jahren musste sich der Däne Pogacar geschlagen geben, und auch diesmal deutet vieles darauf hin, dass ihm erneut nur Platz 2 bleibt.

Der Deutsche Florian Lipowitz brachte die Kräfteverhältnisse nach der Etappe nüchtern auf den Punkt. «Gegen Tadej spielt die Taktik keine Rolle, er ist einfach stärker als alle anderen. Jonas hat gezeigt, dass er der zweitstärkste Fahrer ist. Wir müssen uns auf Platz 3 konzentrieren. Dort wird der Kampf sehr intensiv.» Genau dort kämpfen derzeit Fahrer wie Remco Evenepoel, Paul Seixas, Juan Ayuso, Isaac del Toro und Lipowitz um den letzten Podestplatz.

Seixas: «Bin dort, wo ich hingehöre.»

Auch die Franzosen haben mit Lenny Martinez und Paul Seixas zwei starke Kletterer im Feld, die mit der ersten Verfolgergruppe ins Ziel kamen. Martinez sagte: «Mehr als zwei Minuten Vorsprung auf Vingegaard? Wow. Sehr stark. Aber wir wussten, dass Tadej extrem stark sein würde. Ich warte jeweils, bis er angreift, und fahre dann einfach mein eigenes Tempo.»

Der erst 19-jährige Paul Seixas, der seine aussergewöhnlichen Fähigkeiten bestätigte, meinte: «Es lief eigentlich ganz gut. Ich habe meinen Anstieg gut eingeteilt. Am Ende war ich dort, wo ich hingehöre.»

Das gilt derzeit für fast das gesamte Feld. Pogacar vorne, dann Vingegaard, dann zahlreiche Aspiranten auf Platz 3.