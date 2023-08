Der Unspunnen-Schwinget in Interlaken vom Sonntag kündigt sich als Schlechtwetter-Anlass an. An der Stellung der Favoriten wird der Regen nichts ändern. In Abwesenheit des verletzten Schwingerkönigs Joel Wicki sind der Berner Fabian Staudenmann und der Thurgauer Samuel Giger als stärkste Schwinger der Kranzfestsaison 2023 an dem grossen Wettkampf von eidgenössischem Zuschnitt die ersten Siegesanwärter. Die beiden werden sich am Sonntagmorgen im 1. Gang gegenüberstehen. Auch die Favoriten Nummern 3 und 4 werden sich schon zum Auftakt messen. Es sind das der Berner Matthias Aeschbacher und der Zuger Pirmin Reichmuth.