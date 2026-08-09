Beim Fünfsterne-CSIO gelang dem 44-jährigen Guerdat mit Albführen's Iashin Sitte eine fehlerfreie erste Runde. Im Stechen mit acht weiteren Paaren blieb Guerdat nicht nur erneut ohne Fehler, sondern absolvierte den Parcours auch am schnellsten. Dem zweitplatzierten Lokalmatadoren Jordan Coyle nahm er 1,46 Sekunden ab. Dritter wurde Arne Van Heel.

Guerdat durfte sich in der 100-jährigen Geschichte des Turnier als siebenter Schweizer Sieger feiern lassen, wie die «Pferdewoche» recherchierte. In der jüngeren Vergangenheit waren auch Martin Fuchs (2024) und Edouard Schmitz (2022) erfolgreich gewesen.

Nachdem Guerdat die Schweiz bereits im Nationenpreis am Freitag zu Platz 3 aufs Podest geführt hatte – es gelangen ihm als Einzigem aus dem Schweizer Quartett zwei fehlerfreie Runden -, bewies er mit seinem GP-Sieg erneut, kurz vor der WM in Bestform zu sein. An den Titelkämpfen wird er mit Dynamix de Bélhème antreten.