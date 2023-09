Hansi Flick nicht mehr Bundestrainer

Bundestrainer Hansi Flick ist nicht mehr Bundestrainer. Swen Pförtner/dpa

Es kommt, wie es kommen musste: Nach der neuerlichen Blamage (1:4 gegen Japan) wird Hansi Flick als Bundestrainer entlassen. Wer neun Monate vor der Heim-EM seine Nachfolge antritt, ist noch nicht bekannt. Es gibt aber einen Favoriten.

Die Bilanz von Hansi Flick als Nationaltrainer ist desaströs (nur 4 Siege aus den letzten 17 Spielen) und genügte den deutschen Ansprüchen der Deutschen nicht ansatzweise. Im Vorfeld der Spiele gegen Japan und Frankreich war Hansi Flick bereits angezählt. Nur zwei Siege oder zumindest zwei überzeugende Auftritte, hätten dem 58-Jährigen helfen können. Doch es kam ganz anders. Am Samstagabend verliert die deutsche Nationalmannschaft zuhause gegen Japan 1:4. Am Sonntagmorgen leitete Flick noch das öffentliche Training des DFB-Teams auf dem Gelände des VfL Wolfsburg.

Bereits am Samstagabend vermied DFB-Direktor Rudi Völler ein klares Bekenntnis zu Flick. «Wir sollten uns erst mal sammeln. Morgen wird ein bisschen trainiert. Dann spielen wir gegen Frankreich. Danach sollten wir erst mal in uns gehen und überlegen, wie es weitergeht. Mal gucken …», sagte Völler. Nun haben sie also schon vor dem Frankreich-Spiel überlegt – und gehandelt.

Am Dienstag haben die Deutschen die Chance, endlich wieder einmal zu zeigen, was sie drauf haben. Das DFB-Team bestreitet ein Testspiel gegen Vize-Weltmeister Frankreich. Wie «Bild» berichtet, wird dann wohl Rudi Völler auf der Trainerbank sitzen.