Die Schweizer Wasserspringerin Michelle Heimberg qualifiziert sich an der EM in Saint-Denis souverän für den Final der besten zwölf Springerinnen vom 1-m-Brett.

Nach fünf Sprüngen belegte die 26-jährige Aargauerin, die 2023 den Titel geholt hatte, mit 255,35 Punkten den 4. Platz. Als Erste der Qualifikation in den Final vom Sonntagabend geht die Italienerin Chiara Pellacani, die 263,35 Punkte kumulierte.