Mit einem eingestellten Rekord übernimmt der australische Golfprofi Lucas Herbert die Führung beim 154. British Open. Der 30-Jährige benötigt in Southport am zweiten Tag lediglich 62 Schläge.

Der Australier Lucas Herbert spielt am zweiten Tag des British Open eine herausragende Runde und übernimmt die Führung

Das bedeutete die niedrigste Runde, die bei einem Major-Turnier im Herren-Golf bislang gespielt wurde. Branden Grace hatte den Rekord 2017 aufgestellt. Seitdem wurde die Marke, die acht Schläge unter dem Platzstandard von 70 Schlägen ist, mehrfach erreicht.

Nach der 70er-Runde zum Start führt Herbert mit insgesamt 132 Schlägen. Dahinter folgt ein amerikanisches Quintett, angeführt von Bryson DeChambeau mit einem Schlag Rückstand. Zwei Schläge mehr als der Führende benötigten Jackson Suber, der nach dem ersten Tag geführt hatte, Ryan Gerard und Cameron Young. Sam Burns, der wie Herbert ebenfalls eine 62er-Runde spielte, liegt einen weiteren Schlag zurück.

Der Titelverteidiger und Weltranglistenerste Scottie Scheffler aus den USA brauchte auch am zweiten von vier Turniertagen 68 Schläge und liegt im geteilten 8. Rang. Der sechsmalige Major-Champion und Weltranglistenzweite Rory McIlroy aus Nordirland meldete sich nach einer 72er-Runde zum Auftakt zurück. Er schaffte dank einer 67er-Runde den Cut und wird auch am Wochenende weiter im Einsatz sein.