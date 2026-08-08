Morgane Herculano verpasst beim «High Diving» das EM-Podest knapp. Die Genferin belegt in Paris den 4. Platz.

Im Wettkampf, bei dem die Athletinnen aus 20 Metern Höhe in die Seine sprangen, lag Herculano lange auf Podestkurs. Im letzten von vier Durchgängen wurde die 26-jährige Schweizerin jedoch noch von der Deutschen Maike Halbisch abgefangen, die sich mit einem sehr schwierigen Sprung von Platz 6 auf Platz 3 schob.

Vor der spektakulären Kulisse des Eiffelturms sicherte sich die Ukrainerin Nelly Tschukaniwska überlegen Gold vor der Italienerin Elisa Cosetti.