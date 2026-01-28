Vom 10. bis 16. August findet in Birmingham die Leichtathletik-EM statt. Hier vermelden wir die wichtigsten News rund um den Grossanlass.

Leichtathletik-EM im Ticker Ehammer souverän im Final ++ Zwei weitere Schweizerinnen in Halbfinals über 100 m

Ehammer im Final – zwei weitere Schweizerinnen in 100-m-Halbfinals

Simon Ehammer steht im Weitsprung-Final vom Dienstagabend. Der Appenzeller landet in der Qualifikation bei 8,10 m. Bei stark wechselnden Winden traf Ehammer bei seinem ersten Versuch den Balken perfekt. Damit blieb ihm das Zittern erspart. Denn die folgenden zwei Versuche übertrat er.

Im Fall des Schweizers interessierte primär die Frage, ob er seine vor einem Monat erlittene Zerrung im hinteren Oberschenkel vollständig auskurieren konnte. Von aussen macht es den Anschein, dass dies der Fall ist. Ehammer schonte sich nicht, nahm dreimal Anlauf, von einem Handicap war nichts zu sehen. Beim Italiener Mattia Furlani hingegen sieht es nicht gut aus. Der Weltmeister und Olympia-Dritte, der diese Saison stets mit Verletzungen zu kämpfen hatte, brach die Qualifikation ab.

Im Kampf um die Medaillen wird Ehammer gleichwohl einen Exploit benötigen. Als Favorit gilt der Titelverteidiger Miltiadis Tentoglou aus Griechenland. Auch ein paar weitere Athleten haben Weiten von über 8,30 m in den Beinen.

Miryam Mazenauer im Kugelstossen blieb mit 16,55 m rund einen Meter unter ihrer Bestleistung und verpasste den Final der Top 12 vom Montagabend deutlich. 17,62 m wären erforderlich gewesen. Die 800-m-Läufer Ivan Pelizza (1:49,24) und Roman Wipfli (1:46,52) schieden in den Vorläufen aus.

Salomé Kora und Nathacha Kouni stehen am Montagabend in den Halbfinals über 100 m. Die Zeiten von 11,19 (RW 1,8 m/s) und 11,31 (Windstille) reichten. Die Top 12 der Saisonbestenliste, unter ihren Géraldine Di Tizio-Frey, greifen als Gesetzte erst ab den Halbfinals ins Geschehen ein.

Simon Ehammer zeigte einen starken ersten Sprung. KEYSTONE

Leichtathletik-EM am Montag

Am ersten Tag bei der Leichtathletik-EM in Birmingham stehen fünf Entscheidungen an. Und die Chancen stehen nicht schlecht, dass es die erste Schweizer Medaille gibt. Dominic Lobalu gewann an der EM 2024 in Rom über 5000 m Bronze. Ein Podestplatz ist ihm auch in diesem Jahr zuzutrauen. Das Rennen beginnt um 20.40 Uhr.

Mit Simon Ehammer steht am Montag ein weiterer Schweizer Medaillenkandidat im Einsatz. Allerdings nur in der Qualifikation, die um 11.30 Uhr beginnt.

Morgensession am Montag, 10. August 10.35 Uhr: Kugelstossen Qualifikation A+B (Frauen)

10.40 Uhr: Hammerwerfen Qualifikation A (Männer)

10.45 Uhr: 800 Meter 1. Runde (Männer)

11.25 Uhr: 100 Meter 1. Runde (Frauen)

11.30 Uhr: Weitsprung Qualifikation A+B (Männer)

11.55 Uhr: 400 Meter 1. Runde (Männer)

12.20 Uhr: Hammerwerfen Qualifikation B (Männer)

12.35 Uhr: 400 Meter Hürden 1. Runde (Frauen)

12.40 Uhr: Kugelstossen Qualifikation A+B (Männer)