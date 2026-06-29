Marc Hirschi und Yannis Voisard vertreten beim Schweizer Team Tudor die Schweizer Farben an der Tour de France. Für den Berner ist es die fünfte Teilnahme, der Jurassier steht vor einer Premiere.

Yannis Voisard freut sich auf die erste Teilnahme an der Tour de France

Tour de France Hirschi und Voisard fahren für Tudor die Tour

Neben dem Duo ist bislang aus Schweizer Sicht erst Mauro Schmid bestätigt. Stefan Bissegger und Silvan Dillier dürften folgen.

Team Tudor fokussiert sich bei seiner zweiten Teilnahme auf Etappensiege, wie in einer Medienmitteilung betont wird. Hirschi soll seine Chance als Ausreisser-Spezialist auf Etappen mit der Charakteristik einer Classique erhalten, Voisard darf in den Bergen angreifen.

Die Tour de France startet am Samstag mit einem Mannschaftszeitfahren in Barcelona.