Bittere Nachricht kurz vor der EM: Joana Mäder muss das Elite16-Turnier in Hamburg verletzt abbrechen.

Die 34-Jährige hat sich den Fuss verknackst, wie der Medienverantwortliche des Teams von Joana Mäder und Leona Kernen gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte. Nun stehen weitere Untersuchungen an, um die Schwere der Verletzung zu klären.

Beim Elite16-Turnier in Hamburg hatte das Schweizer Duo dank eines Sieges im zweiten Gruppenspiel die erste K.o.-Runde erreicht. Für das Duell am Samstagvormittag gegen Svenja Müller und Cinja Tillmann aus Deutschland musste es jedoch Forfait geben.

Es ist eine Verletzung zur Unzeit, denn kommende Woche beginnt in Stare Jablonki in Polen die Europameisterschaft. Das erste Spiel von Mäder/Kernen ist für Mittwoch um 9.00 Uhr angesetzt.