Tamburlini war drauf und dran, nach der Genferin Albane Valenzuela 2024 als erst zweite Schweizerin am prestigeträchtigen Teamwettbewerb zwischen Europa und den USA teilzunehmen. Die 26-jährige St. Gallerin belegte vor dem letzten Major in der Punkteliste für das europäische Team Platz 2, der zur sicheren Teilnahme berechtigt hätte.

Doch das frühe Ausscheiden am British Open von letzter Woche wurde ihr zum Verhängnis. Tamburlini wurde noch von der zweitplatzierten Deutschen Esther Henseleit überholt. Auch ihre Hoffnungen auf eine Wildcard erfüllten sich nicht. Keine der vier «Captain’s Picks» von Anna Nordqvist, die das zwölfköpfige Team Europe anführt, ging an die Schweizerin. Die restlichen sechs Startplätze werden über die Weltrangliste ermittelt.

Die Europäerinnen wollen vom 11. bis 13. September auf dem Bernadus Golfplatz in den Niederlanden den traditionsreichen Solheim Cup zurückerobern, nachdem die USA die Trophäe bei der letzten Austragung auf heimischem Boden erstmals seit 2017 wieder gewonnen hatten.