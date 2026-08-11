Trotz der Aufhebung aller Beschränkungen durch den Turn-Weltverband dürfen Athleten aus Russland und Belarus bei den Turn-Europameisterschaften in Kroatien nur unter neutralem Status starten.

An den Europameisterschaften der Turner in Kroatien dürfen Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus nur unter neutralem Status antreten. Das gleiche gilt für die WM in der Rhythmischen Sportgymnastik

Das gleiche gilt für die WM in der Rhythmischen Sportgymnastik in Frankfurt. Das haben die austragenden nationalen Verbände und der Welt- respektive Kontinentalverband mit den Regierungen vereinbart.

Sollten Teilnehmer aus den beiden Ländern bei den am Mittwoch beginnenden Gymnastik-Titelkämpfen oder den am Donnerstag startenden Turn-Kontinentalmeisterschaften eine Medaille gewinnen, wird bei der Siegerehrung die Flagge des Weltverbandes statt der Nationalfahne gehisst. Im Falle eines Sieges von russischen oder belarussischen Athleten ertönt bei der Medaillenzeremonie statt der jeweiligen Nationalhymne nur neutrale Musik.