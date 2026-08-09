Stefan Küng gewinnt an der Polen-Rundfahrt die letzte Etappe während sich der Deutsche Marco Brenner das Gesamtklassement sichert.

Stefan Küng hat an der Polen-Rundfahrt die letzte Etappe gewonnen. Der Tudor-Fahrer setzte sich im 12,5 km langen Zeitfahren durch und sicherte sich so den Sieg bei seinem ersten internationalen Rennen, nachdem er sich Ende Februar einen Bruch des linken Oberschenkels zugezogen hatte.

«Dieser Sieg ist sehr besonders», wurde Küng nach dem Rennen vom Team Tudor zitiert. «Das letzte internationale Rennen, das ich begonnen habe, hat mit einem Sturz und einem Oberschenkelbruch geendet. Während den schwierigen Momenten meiner Genesung habe ich wirklich daran gezweifelt, ob ich es wieder zurück auf das höchste Level schaffen würde.» Entsprechend emotional habe es ihn gemacht, als er realisierte, dass es für den Sieg reichen wird.

In 14:25 Minuten blieb Küng vier Sekunden vor den zweit- und drittplatzierten Finn Fisher-Black beziehungsweise Callum Thornley. Jan Christen, der am vergangenen Freitag in Polen seinen ersten Sieg auf World-Tour-Niveau feierte, wurde Sechzehnter.

Den Gesamtsieg der siebentägigen Rundfahrt sicherte sich der Deutsche Marco Brenner – ebenfalls aus dem Schweizer Team Tudor. Christen beendete die Rundfahrt als bester Schweizer auf dem 6. Platz, Küng wurde 30.