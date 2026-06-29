blue Sport besucht ein Corgi-Rennen in San Diego. Die kurzbeinigen Flitzer und ihre nicht weniger aufgekratzten Besitzerinnen und Besitzer bieten beste Unterhaltung.

Darum geht’s blue Sport besucht in Kalifornien ein Corgi-Rennen.

Angefeuert von zahlreichen Zuschauern sprinten die Vierbeiner in einer Halle auf die Ziellinie zu.

Mehr dazu siehst du im obigen Video.

Die junge Frau kann es kaum fassen, ihre Lucy hat die gesamte Konkurrenz hinter sich gelassen. Sie nimmt sie in den Arm, küsst sie und schreit: «Lucy is the winner.» Auf Deutsch: «Lucy ist die Gewinnerin.»

Lucy ist ein Corgi. Der schnellste Corgi in seinem Vorlauf. Der kurzbeinige Flitzer hat, angefeuert von zahlreichen Zuschauern auf der Tribüne, die gesamte Konkurrenz hinter sich gelassen.

Nicht alle sind so erfolgreich wie Lucy, einige Hunde stolpern, rennen sich gegenseitig über den Haufen, andere tollen sogar nur tollpatschig herum und überqueren nicht mal die Ziellinie.

Dem Sieger-Corgi winkt ein Pokal. Lucy ist es nicht. Sie verpasst im Finallauf knapp das Podest.

Corgis sind eine Hunderasse, die ursprünglich aus Wales stammt und als Hütehunde eingesetzt wurde. Bei zu wenig Bewegung und zu viel Nahrung neigen sie schnell zu Übergewicht.

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