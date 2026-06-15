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Sexueller Aggression Achteinhalb Jahre Haft für Valencia-Profi Rafa Mir

SDA

15.6.2026 - 17:04

Dürfte nicht so bald wieder auf einem Fussballplatz zu sehen sein: der Spanier Rafa Mir.
Dürfte nicht so bald wieder auf einem Fussballplatz zu sehen sein: der Spanier Rafa Mir.
IMAGO/Alterphotos

Der spanische Profi Rafa Mir wird wegen sexueller Aggression zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Er hatte betont, der Sex mit einer Frau sei einvernehmlich gewesen. Das Gericht sieht das anders.

Keystone-SDA

15.06.2026, 17:04

15.06.2026, 17:29

Neben der Haftstrafe wird Rafa Mir zu Schadenersatz in Höhe von 64'000 Euro verurteilt. Der 28-jährige Stürmer des FC Valencia hatte schon im September 2024 zwei Nächte hinter Gittern verbringen müssen, nachdem ihn eine 23-jährige Frau angezeigt hatte. Damals kam er unter Auflagen auf freien Fuss.

Mir beteuert seine Unschuld. Die sexuellen Handlungen seien einvernehmlich erfolgt, betonten er und sein Anwalt. Ob er Rekurs gegen das noch nicht rechtskräftige Urteil einlegen würde, war zunächst unbekannt.

Die 23-Jährige hatte bei der Anzeige angegeben und im Prozess wiederholt, sie sei am 1. September 2024 in der Villa Mirs in Valencia von dem Sportler vergewaltigt worden. Aus den Gerichtsakten geht hervor, dass die 23-Jährige angab, sie habe sich unter Tränen gegen Mir gewehrt.

Dieser steht eigentlich beim FC Sevilla unter Vertrag, wurde aber für die letzte Saison an den Liga-Konkurrenten Elche verliehen. Er nahm mit der spanischen Auswahl 2021 an den Olympischen Spielen in Tokio teil und gewann nach einem 1:2 gegen Brasilien nach Verlängerung im Final die Silbermedaille. Mir erzielte damals in sechs Begegnungen drei Tore.

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