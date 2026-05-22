Alvaro Arbeloa wird am Samstag zum letzten Mal als Trainer an der Seitenlinie von Real Madrid stehen Keystone

Alvaro Arbeloa bleibt nicht Cheftrainer von Real Madrid. Wie der 43-Jährige an einer Pressekonferenz bekanntgibt, wird das Spiel am Samstag gegen Athletic Bilbao das letzte mit ihm als Trainer sein.

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«Real ist seit zwanzig Jahren mein Zuhause, in verschiedenen Funktionen. Es wird mein letztes Spiel in dieser Saison auf der Bank sein. Ich weiss nicht, ob es das letzte meines Lebens sein wird, denn man weiss ja nie», so Arbeloa, dessen Vertrag ursprünglich noch bis 2027 gelaufen wäre.

Im Januar hatte er die Nachfolge von Xabi Alonso angetreten, bei den Königlichen aber nicht für den gewünschten Aufschwung gesorgt. So beendet Real Madrid die Saison ohne Titel – in der Meisterschaft setzte sich der Erzrivale Barcelona durch.