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Abschied Álvaro Arbeloa bleibt nicht Trainer von Real Madrid

SDA

22.5.2026 - 11:52

Alvaro Arbeloa wird am Samstag zum letzten Mal als Trainer an der Seitenlinie von Real Madrid stehen
Alvaro Arbeloa wird am Samstag zum letzten Mal als Trainer an der Seitenlinie von Real Madrid stehen
Keystone

Alvaro Arbeloa bleibt nicht Cheftrainer von Real Madrid. Wie der 43-Jährige an einer Pressekonferenz bekanntgibt, wird das Spiel am Samstag gegen Athletic Bilbao das letzte mit ihm als Trainer sein.

Keystone-SDA

22.05.2026, 11:52

22.05.2026, 12:05

«Real ist seit zwanzig Jahren mein Zuhause, in verschiedenen Funktionen. Es wird mein letztes Spiel in dieser Saison auf der Bank sein. Ich weiss nicht, ob es das letzte meines Lebens sein wird, denn man weiss ja nie», so Arbeloa, dessen Vertrag ursprünglich noch bis 2027 gelaufen wäre.

Im Januar hatte er die Nachfolge von Xabi Alonso angetreten, bei den Königlichen aber nicht für den gewünschten Aufschwung gesorgt. So beendet Real Madrid die Saison ohne Titel – in der Meisterschaft setzte sich der Erzrivale Barcelona durch.

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